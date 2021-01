Neulich in der Waiblinger Innenstadt: Ein Ehepaar steht auf seiner Terrasse – da kommt auf Augenhöhe eine Drohne aus Richtung Fronackerstraße geflogen. Ein Blick nach unten zeigt: Gesteuert wird das Flugobjekt von der Polizei. So weit, so gut. Aber was wird da gesucht im Haus? Und was ist eigentlich mit Film- und Fotomaterial, das dabei entsteht? Tatsächlich kommen Drohnen im Gebiet der Polizeidirektion Aalen, zu dem auch Waiblingen gehört, öfter zum Einsatz als