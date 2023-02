VfL Waiblingen baut Angebot aus: Mehr Eltern-Kind-Kurse, erstmals Oster-SpoWo

Der VfL Waiblingen bietet im Frühjahr 2023 verschiedene Aktivitäten für Kinder an, darunter erstmals auch eine Oster-SpoWo. Außerdem gibt es in den laut dem Sportverein begehrten Eltern-Kind-Kursen noch einige freie Plätze.

SpoWo des VfL an Ostern 2023: Vier Tage mit Betreuung

Die Ferienbetreuung SpoWo, für Schulkinder im Alter von sieben bis 15 Jahren, öffnet ihre Pforten „erstmals vom 11. bis 14. April 2023 auch in den Osterferien“, schreibt der VfL in seinem Newsletter. Die Anmeldung für die 80 Plätze läuft bereits. Die Kinder werden bei dem Ferienangebot an vier Tagen von 9 bis 17 Uhr betreut, es gibt verschiedene Sport- und Freizeitaktivitäten. Die Kosten liegen bei 140 Euro für Vereinsmitglieder, 150 Euro für Nichtmitglieder (für Geschwisterkinder gibt es einen Nachlass).

Weitere Eltern-Kind-Kurse und Angebote für "Minis"

Ausgebaut hat der VfL seine Eltern-Kind-Angebote für Kleinkinder von einem bis drei Jahren. Stand Dienstag gibt es in zwei Kursen, die Anfang März starten, noch freie Plätze: an Mittwochnachmittagen 14.35 bis 15.30 Uhr in der VfL-Halle 2 (Start 1. März) sowie an Freitagen, 15 bis 15.45 Uhr, ebenfalls in der Halle 2 (Start 3. März).

Zum Programm heißt es vom Verein: „Nach einer musikalischen Begrüßungsrunde dürfen die Zwerge nach Lust und Laune krabbeln, laufen, klettern und toben. Spielerisch werden so Gleichgewicht und Koordination geschult und gefördert.“

Auch in einigen Kursen für „Minis“ (drei bis fünf Jahre) sind aktuell noch Plätze frei: montags in der Halle 2, dienstags in der Staufer-Kleinturnhalle, mittwochs in der Gemeindehalle Bittenfeld sowie in der Staufer-Kleinturnhalle, und freitags in der VfL-Halle 2. Hier sammeln die Kinder „spielerische Erfahrungen an Groß- und Kleingeräten“, das Selbstbewusstsein wird laut VfL gefördert.