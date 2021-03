Wegen des Lockdowns, der seit Anfang November 2020 für Sportvereine gilt, hat der VfL Waiblingen wieder sein Angebot an Online-Kursen gestartet. Vier bis fünf kostenpflichtige Sportkurse finden jetzt seit Januar 2021 wieder pro Woche statt, dazu gibt es noch kostenfreie Angebote am Wochenende. Dennoch leidet der Verein wegen Corona an Mitgliederschwund.

2020 traten zwar immerhin 250 Personen neu ein, doch gleichzeitig traten 336 aus – macht ein Minus von 86. Zum Vergleich: 2019 gab es