VfL Waiblingen Tigers: Empfang für die Handball-Heldinnen

Wann herrschte zuletzt so eine Euphorie, wann dröhnte das Publikum in der Rundsporthalle zuletzt so laut wie an den letzten Spieltagen der vergangenen Saison, als die VfL Waiblingen Tigers alles klarmachten für die triumphale Rückkehr in die Erste Bundesliga? Zur Anerkennung ihrer Verdienste wurden die Aufstiegsheldinnen jetzt von Oberbürgermeister Sebastian Wolf offiziell empfangen und durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Mit dabei eine waschechte Weltmeisterin.

Andere stehen mit einem Bein schon fast im Urlaub, für die Waiblinger Handball-Frauen um die wurfstarke Kapitänin Caren Hammer hingegen ist die Ferienzeit längst vorbei: Sie stehen schon voll im Saft der Saisonvorbereitung. Dennoch stehen sie locker und entspannt im Ratsaal des Rathauses, Gläschen mit Sekt oder Orangensaft in der Hand, denn nach den Mühen des Aufstiegskampfs und vor der Herausforderung der Ersten Bundesliga, heißt es noch einmal für einen Moment: genießen. Aber nicht zu lange, denn für den Abend des Stehempfangs war erneut ein Training angesetzt. „Wir wollen die Klasse halten“, sagt Trainer Thomas Zeitz erklärend in Richtung des Rathauschefs.

OB ist Kind einer Handball-Familie

Sebastian Wolf, selbst Kind einer Waiblinger Handball-Familie, äußert entsprechend die Hoffnung der Fans: „Klassenerhalt ist zunächst das Wichtigste, in der nächsten kann man ja vielleicht noch weiter sehen.“ Beide Eltern des neuen Oberbürgermeisters spielten aktiv Handball, seine Mutter Gabi Wolf, geborene Fischer, wurde 1972 sogar Deutsche Meisterin mit den Juniorinnen des VfL. Er selbst, sagte der Rathauschef, habe zwar nie aktiv Handball gespielt, aber das für den Aufstieg entscheidende 43:25 der Tigers live miterlebt. „So eine tolle Stimmung in der Rundsporthalle habe ich noch nie erlebt.“ Selbst auf den obersten Rängen standen noch die Leute.

Für die Mannschaftskasse gab’s von der Stadt einen ersten Scheck, der für eine kleine Feier reichen sollte. Ein zweites – mutmaßlich größeres – Geschenk stellte der OB für den Saisonauftakt in Aussicht. Zusätzlich ein eigenes Geschenk und eine Extraseite im Goldenen Buch bekam Lena Klingler, die obendrein noch mit dem DHB-Team den Titel einer Weltmeisterin im Beach-Handball errungen hatte.

Trainer Zeitz: Das Miteinander gab den Ausschlag

Ob’s am Erfolg des VfL liegt oder am Handballsport allgemein: Die Tigers können sich trotz Corona-Pandemie über einen Mitgliederzuwachs von fünf Prozent freuen. 317 Frauen und Männer, Jungs und Mädchen sind aktuell dabei. Besonders stark entwickelte sich zuletzt die Alterskohorte der Jüngsten unter zehn Jahren.

Ob „Team“, „Mannschaft“oder „Frauschaft“ – solche Gender-Debatten wie zuletzt beim Fußball wurden bei den Tigers laut Spielführerin Caren Hammer bislang nicht geführt. Alle diese Begriffe sind gebräuchlich. Was aus ihrer Sicht zähle, sei, dass das Miteinander stimmt und dass im Spiel jede für jede kämpft. Genau das ist nach Einschätzung des Trainers letztlich auch die größte Stärke im Aufstiegskampf gewesen.

Am Samstag, 13. August, steht der Handballsport schon wieder im Mittelpunkt des Stadtgeschehens. Der Sportkreis in Waiblingen veranstaltet im Rahmen seines 75-jährigen Jubiläums einen Tag ganz im Zeichen des Handballs. Und am Samstag, 10. September, folgt das erste Pflichtspiel gegen die Sport-Union Neckarsulm.