VfL Waiblingen veranstaltet 2023 allererste Oster-Spowo - noch freie Plätze

Der VfL Waiblingen veranstaltet zum allerersten Mal eine Oster-Spowo (Oster-Sportwoche), die vom Dienstag, 11. April 2023, ab 9 Uhr bis zum Freitag, 14. April 2023, um 17 Uhr stattfindet.

Es können diesmal maximal 80 Kinder teilnehmen. „Allerdings hat es noch viele freie Plätze, daher können sich alle Kinder zwischen dem Alter von sieben bis fünfzehn Jahren bis spätestens Samstag, 8. April, anmelden“, sagt Alexander Humke, der Teil des VfL-Teams ist, das sich um die Kinder- und Jugendarbeit kümmert. Der Verein hatte sich in dem Bereich nach dem Abschied von „Mr. Spowo“ Marc Brommer personell neu aufgestellt.

Vier Tage Sportprogramm in Waiblingen

Das Programm der Spowo enthält verschiedene Sportangebote, die natürlich je nach Wetter abweichen können. Der Dienstag startet direkt wie ein normaler Spowo-Tag mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Am Mittwoch geht es dann mit einem Geländespiel durch Waiblingen weiter. Der Donnerstag bietet ebenfalls wie der Dienstag unterschiedliche Sportangebote. Zum Abschluss wird am Freitag dann noch eine Olympiade veranstaltet.

Im Prinzip unterscheidet sich die Oster-Spowo nicht groß von der Sommer-Spowo

Auch wenn die Spowo in der Osterwoche so zum allerersten Mal stattfindet, verläuft sie vom Prinzip her trotzdem gleich wie die vergangenen jährlichen Sportwochen des VfL Waiblingen. Der einzige Unterschied ist, dass das Wetter im April oft nicht ganz so gut mitmachen wird wie im Sommer und es bei weitem noch nicht so warme Temperaturen aufweist. Laut Alexander Humke können sich die Betreuer auch „durch die niedrigere Anzahl an Teilnehmern flexibler um die Sportangebote kümmern und besser auf die einzelnen Kinder eingehen“.

Für die Eltern ist zu beachten, dass sie die Leitung vorab über mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, Allergien sowie auch Unverträglichkeiten informieren sollten. Außerdem sollte das Kind Sport- sowie Wechselklamotten mitbringen. Für Getränke wird vor Ort gesorgt.

VfL-Mitglieder zahlen für die Oster-Spowo 140 Euro - Nichtmitglieder zehn Euro mehr

Die Preise für die Oster-Spowo sind wie folgt: Ein VfL-Mitglied bezahlt 140 Euro, die Geschwister von einem VfL-Mitglied 130 Euro (wenn sie in derselben Woche angemeldet wurden), ein Nicht-Mitglied des VfL bezahlt 150 Euro und die Geschwister von einem Nicht-Mitglied 140 Euro.

Anmelden können sich Interessierte auf der Spowo-Seite des VfL Waiblingen unter www.spowo.de.