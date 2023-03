VHS Unteres Remstal: Nouria Ameri bringt Kindern Arabisch bei - ohne Religion

Egal ob die Familien ihrer Schüler aus Syrien, dem Irak oder dem Libanon stammen – bei den Arabisch-Kenntnissen des Nachwuchses stellt Lehrerin Nouria Ameri eines ständig fest: „Die Kinder reden immer Dialekt.“ In den beiden Kursen der 40-Jährigen an der Volkshochschule Unteres Remstal (VHS) lernen die Mädchen und Jungs Hocharabisch – und alle insgesamt 24 Plätze sind belegt. An weiteren Interessenten mangelt es nicht: Viele Eltern haben ihre Kinder auf die Warteliste setzen lassen und hoffen auf einen frei werdenden Platz.

Unterricht soll frei von religiösen Inhalten sein

Interesse gibt es auch bei Kindern, deren Eltern und Großeltern aus Ländern wie der Türkei und Albanien stammen. Hier wird zwar nicht Arabisch gesprochen, aber die Eltern sind Muslime und wünschen aus religiösen Gründen einen Arabisch-Unterricht. In den Kursen von Nouria Ameri gibt es auch Kinder, die zusätzlich einmal in der Woche noch in der Moschee Arabisch haben – aber da geht es vor allem darum, Suren im Koran zu lernen und religiöse Inhalte zu vermitteln. Nouria Ameri legt dagegen Wert darauf, nur die arabische Sprache und Schrift zu vermitteln – ohne Religion und frei von politischer Ideologie.

Verwendet werden Lehrbücher eines Unternehmens aus dem Libanon

Gearbeitet wird mit Büchern von Digital Future, einem Unternehmen aus dem Libanon, das auf Lehrbücher und Lern-Apps spezialisiert ist. Die Firma hat laut ihrer Webseite 180 Mitarbeiter und ist in verschiedenen nordafrikanischen und arabischen Ländern, aber auch in den USA, China und Kanada aktiv. Beim Gespräch in den Räumen der VHS Unteres Remstal im Bürgermühlenweg in Waiblingen hat Nouria Ameri die Lehrbücher dabei und zeigt, dass Arabisch darin anhand ganz unterschiedlicher Themenfelder unterrichtet wird – wie zum Beispiel Energiesparen oder den Vor- und Nachteilen des Internets.

Arabisch hat 28 Buchstaben und wird von rechts nach links geschrieben

Der Kurs für die Sechs- bis Achtjährigen findet freitags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt, der Kurs für die Acht- bis Zwölfjährigen samstags von 10 bis 13 Uhr – immer in den Räumen der Wichernschule in Fellbach. Die Kinder haben einen unterschiedlichen Leistungsstand. Manche kennen schon alle 28 arabischen Buchstaben und können auch schon leichte Texte lesen, andere stehen noch ganz am Anfang. Geschrieben wird von rechts nach links, also genau andersrum als auf Deutsch oder Englisch.

Damit die Kinder auch bei Krankheit nichts verpassen, hat Nouria Ameri für ihre Kurse Whatsapp-Gruppen. „Ich schicke immer die Hausaufgaben, ich korrigiere auch.“ Die Eltern zahlen pro Kurstag nur drei Euro dazu. Möglich macht das die Eisele-Stiftung aus Fellbach, die nach dem Physiker Dr. Karl Eisele und seiner Frau Elisabeth Eisele benannt ist. Diese fördert den Schüler- und Studentenaustausch in Deutschland und Frankreich ebenso wie die Beziehungen zwischen den Menschen – besonders zu den Partnerstädten von Fellbach.

Arabisch-Angebot der VHS steht im Wettbewerb mit kostenfreien Kursen in Vereinen und Moscheegemeinden

Dass die Kurse für die Eltern so preiswert sind, ist laut Nouria Ameri wichtig. Zum einen haben nicht alle Familien so viel Geld, zum anderen vergleichen die Mütter und Väter das Angebot der VHS eben auch mit den oft kostenfreien Arabisch-Kursen von Vereinen oder Moscheegemeinden.

Dass die VHS nun die beiden Arabisch-Kurse für Kinder in ihr Programm aufgenommen hat, liegt auch an der Vermittlung durch die Stadt Fellbach. Die Finanzierung ist noch für dieses Semester gesichert – also bis September 2023. Wie es danach weitergeht, ist noch offen, so Martina Ueberschaar, die bei der Volkshochschule für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Es muss nicht nur das Geld bereitstehen, sondern es braucht ja auch geeignete Räume für den Unterricht.

Die 40-Jährige hat mit ihrer Familie lange in Portugal gelebt

Nouria Ameri hat in ihrer alten Heimat Algerien Arabisch und Französisch studiert und dort auch als Lehrerin gearbeitet. Später zog sie mit ihrem Ehemann nach Porto, in die zweitegrößte Stadt von Portugal. Rund zehn Jahre lebte sie dort, ehe sie mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern im November 2018 nach Fellbach kam. Nouria Ameri lernt seit längerem auch fleißig Deutsch. „Ich habe B1-Niveau und ich hoffe, B2 zu erreichen.“

Nouria Ameri und ihr Mann, der zum Gespräch in den VHS-Räumen in Waiblingen dazugekommen ist, wünschen sich, dass es in Deutschland noch viel mehr solcher Arabisch-Angebote wie jenes von der VHS gibt. Beide sind überzeugt, dass der Staat hier mit Blick auf die vielen Menschen aus Ländern mit der Muttersprache Arabisch aktiv werden sollte. Die Interessen der rund 160.000 Bürger mit italienischer Staatsbürgerschaft in Baden-Württemberg werden schließlich auch berücksichtigt: Italienisch gibt es etwa an vielen Gymnasien als Profilfach ab der achten Klasse. Ein weiteres Argument für den Arabisch-Unterricht bei Kindern mit der Muttersprache Arabisch: Die Mädchen und Jungs profitieren auch beim Erwerb einer Fremdsprache wie Englisch davon, wenn sie ihre Muttersprache richtig beherrschen.