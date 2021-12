Ralf Menikheim muss tief durchatmen, um seinen Ärger in Schach zu halten. Er schildert in einem ganz sachlichen Ton, was ihn enttäuscht hat und wütend macht. Innerlich ist er aufgewühlt, es brodelt. „Eine Riesenenttäuschung“, fasst er die letzten Tage zusammen.

Weniger Impfstoff als bestellt

Bei der Impfaktion auf Initiative des TV Bittenfeld 1898 (TVB) hätten wesentlich mehr Menschen geboostert oder erstmals geimpft werden können. Doch es kam weniger Impfstoff, als bestellt