Viele Anfragen bei Schulden-Beratung in Waiblingen: Finanzielle Sorgen sind groß

„Die Anzahl von Menschen, die sich finanzielle Sorgen machen, hat stark zugenommen“, sagt Sabine Mindel, Leiterin der Abteilung Soziale Leistungen bei der Stadt Waiblingen. Die Stadt bietet eine kostenlose Schuldnerberatung für Einwohnerinnen und Einwohner aus Waiblingen an.

Dass sich Menschen zunehmend Sorgen machen, „äußert sich vor allem in einer gestiegenen Zunahme von Telefon- und Mailanfragen“, sagt sie. Aktuell befinden sich rund 40 Haushalte in der laufenden und weiterführenden Beratung. Hinzu kommen, so die Abteilungsleiterin, etwa zwölf Menschen pro Monat, denen durch eine Kurzberatung weitergeholfen werden kann.

Beratungsstelle für den Rems-Murr-Kreis wird gebündelt

Auch bei der kostenlosen Schuldnerberatung des Kreisdiakonieverbands sei ein „deutlicher Zuwachs“ an Klienten spürbar, sagt Reinhard Bihlmeyer, Verwaltungsleiter und stellvertretender Geschäftsführer. Ein Grund dafür sei jedoch die Umstrukturierung des Beratungsangebots im Rems-Murr-Kreis. Betroffene konnten sich bislang beim Amt für Soziales und Teilhabe des Landratsamtes beraten lassen.

Das hat sich zum 1. Januar 2023 geändert. Nun übernimmt der Kreisdiakonieverband die Schuldnerberatung im Landkreis – außerdem wird die bereits bestehende Beratungsstelle ausgeweitet. „Durch mehrere Standorte sollen kurze Beratungswege geschaffen werden, um so Hürden zur Beratung abzubauen“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Dafür werden in der Beratungsstelle bei der Kreisdiakonie künftig insgesamt fünf Fachkräfte beschäftigt.

Doppelter Arbeitsaufwand für Mitarbeiter des Kreisdiakonieverbands

Da aber noch alles im Umbruch ist und alte Fälle des Landratsamts übernommen werden müssen, „lastet nun doppelter Arbeitsaufwand auf den Mitarbeitern“, sagt Reinhard Bihlmeyer. Daher kann die Beratungsstelle zurzeit kaum Klienten aufnehmen. Zu Beginn der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach einer Schuldnerberatung nicht wesentlich gestiegen.

Jetzt, drei Jahre später, „zieht es an“. Viele Menschen hätten ihren Lebensstil weitergeführt, obwohl durch Kurzarbeit oder Wegfall eines Minijobs Geld im Finanzhaushalt fehle. „Was wir aber noch nicht merken, sind die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten“, sagt er. Dass Menschen durch gestiegene Strom- und Gasrechnungen in eine mögliche Schuldensituation gelangen, werde man erst 2024 sehen, so Reinhard Bihlmeyer.

Wer kommt zur Schuldnerberatung?

Es sei ganz unterschiedlich, wer die Beratungsangebote in Anspruch nehme. „Es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft“, sagt Sabine Mindel von der Stadt Waiblingen. „Vor allem Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen, die kein finanzielles Polster anlegen können, kommen schnell in eine Schieflage.“ Häufige Ursachen können eine Trennung oder eine Scheidung sein sowie der Tod der Partnerin oder des Partners. In die Überschuldung rutschen auch Menschen, die an einer Erkrankung oder auch Suchterkrankung leiden. „Weitere Gründe sind Langzeitarbeitslosigkeit und gescheiterte Selbstständigkeit“, führt die Abteilungsleiterin aus. Bei der Schuldnerberatung in Waiblingen komme aber auch immer wieder das Thema unwirtschaftliche Haushaltsführung und mangelnde Finanzkompetenz auf den Tisch.

Wo es in Waiblingen noch andere Schuldnerberatungen gibt

Die Stadt Waiblingen bietet gemeinsam mit der ehrenamtlichen Schuldnerbegleitung im Karo-Familienzentrum zweimal in der Woche eine Beratungsstunde für Menschen mit finanziellen Fragen an. „Darüber hinaus ist die ehrenamtliche Schuldnerbegleitung aber auch beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen aller Art behilflich“, sagt sie.

Bei der Schuldnerberatung des Kreisdiakonieverbands werden ähnliche Schicksale beraten, bestätigt Reinhard Bihlmeyer. Werbesprüche wie „Heute kaufen, in 30 Tagen zahlen“, wie beispielsweise beim Online-Bezahldienst „PayPal“, würden zum Kauf verlocken. Für Personen, die ihre Finanzen nicht im Blick haben, könne dies schnell zu einer Gefahr werden, sagt er. Dann häufen sich die Rechnungen – so weit, dass man in der Schuld der Gläubiger steht. Wenn sich zum Beispiel ein Ehepaar mit Kindern trenne und ein Elternteil auszieht, kommt zu dem eigentlichen Wohnsitz noch eine kleine Wohnung hinzu, die ebenfalls finanziert werden müsse. Eine weitere Gefahrenfalle, so Bihlmeyer, seien Online-Spiele. „Man spielt für einen kleinen Betrag wie 2,50 Euro, was wenig erscheint, aber dafür hundertmal“, sagt er.

Was macht die Schuldnerberatung?

Bei der Schuldnerberatungsstelle – egal ob in Waiblingen oder beim Kreisdiakonieverband – verschaffen sich die Berater einen Gesamtüberblick über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse der Ratsuchenden. „Im Erstgespräch wird versucht, die Dringlichkeit herauszufinden“, sagt Reinhard Bihlmeyer. Auch wenn man es so aus dem Fernsehen kennt: „Es ist nicht die Regel, dass die Klienten mit einem Haufen ungeöffneter Briefe kommen“, sagt er. Dann werde geprüft, wie man den Klienten helfen könne. Eine Möglichkeit sei zum Beispiel eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern oder die Beantragung eines Insolvenzverfahrens.

Im Gegensatz zu Anwälten, die ebenfalls bei der Schuldenregulierung tätig werden können, wolle man beim Kreisdiakonieverband den Ursachen für die Schulden auf den Grund gehen – die Schulden-Problematik langfristig lösen.

„Wir verweisen dann an weitere Beratungsstellen in unserem Haus oder auch an externe Stellen“, sagt Reinhard Bihlmeyer. Mit Ausbau der Schuldnerberatung beim Kreisdiakonieverband wolle man systematisch auswerten, aus welchen Gründen Klienten zur Beratung kommen – um gezielt präventive Angebote anbieten zu können. Das sind beispielsweise Besuche in Berufsschulklassen oder niedrigschwellige Angebote für Rentnerinnen und Rentner, die am Existenzminimum leben. „Es ist erschreckend, wie viele Schüler keine Ahnung davon haben, wie viel das Handy im Monat kostet“, sagt Reinhard Bihlmeyer. Mit den Angeboten wolle man so früh wie möglich den Umgang mit Geld bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen thematisieren. „Viele Eltern sprechen beispielsweise mit ihren Kindern nicht über Geld“, sagt er.