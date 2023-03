Viele Postbank-Filialen in und um Stuttgart am 21.3. geschlossen: Waiblingen auf

Am Dienstag, 21. März, bleiben mehrere Postbank-Filialen in der Region Stuttgart geschlossen, auch im Rems-Murr-Kreis. Grund ist eine Betriebsversammlung der Postbank-Beschäftigten.

Geschlossen sind laut Mitteilung der Bank unter anderem sechs Filialen in Stuttgart. Auch in Schorndorf (Johann-Philipp-Palm-Str. 43), Backnang (Im Biegel 12), Ludwigsburg (Wilhelmstr. 24), Göppingen (Gartenstr. 50), Aalen (Friedrichstr. 5), Schwäbisch Gmünd (Vordere Schmiedgasse 22 bis 24), Esslingen (Berliner Str. 4), Heilbronn (Allee 6), Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstr. 169) oder Schwäbisch Hall (Salinenstr. 6) bleiben Filialen der Postbank zu.

Die Bankfiliale in Waiblingen in der Mayenner Straße 63 hingegen hat laut Postbank „planmäßig geöffnet“. Selbiges gilt etwa für Kirchheim unter Teck.

Dauerhaft geschlossen hat hingegen die Postbank-Filiale in der Stuttgarter Straße in Fellbach - das aber schon seit Anfang Oktober 2022.

Gewerkschaft: Es geht nicht um Streik

Bei der Betriebsversammlung an diesem Dienstag handelt es sich laut der Gewerkschaft Verdi um eine „ganz normale“ Versammlung der Postbank-Beschäftigten, die der Betriebsrat organisiert. Es geht um Belange der Mitarbeitenden. Ein Streik oder Ähnliches ist kein Thema, so eine Gewerkschaftssprecherin auf Anfrage.

Auch in Rheinland-Pfalz und Bayern haben viele Postbank-Filialen am Dienstag nicht geöffnet. „Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die Postbank bedauere diese „Serviceeinschränkung und bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis. Wie andere Unternehmen auch, ist sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung legt der Betriebsrat fest. Die Postbank hat darauf keinen Einfluss.“