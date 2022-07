Vier Wochen Schmerzmittel: Waiblinger Seniorin beschwert sich nach Sturz im Bus beim VVS

Warum können Kunden im Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) in Bussen nicht auch mal hinten einsteigen? Eine 87-Jährige aus Waiblingen, die unserer Redaktion bekannt ist, wurde genau diese Pflicht zum Vordereinstieg zum Verhängnis.

Die Frau ist schlecht zu Fuß und hat deshalb einen Gehstock. Am Freitag, 11. Februar 2022, wollte sie laut eigener Aussage an der Bushaltestelle Untere Mayenner Straße in Waiblingen in einen Bus der Linie 218 in Fahrtrichtung Bahnhof einsteigen, der planmäßig um 12.23 Uhr abfährt. Sie musste, erzählt sie, wie immer vorne beim Fahrer einsteigen. Vorne sei allerdings alles belegt gewesen, also, sagt die Waiblingerin, sei sie nach hinten gegangen. Der Fahrer fuhr los, als sie noch keinen Sitzplatz gefunden hatte – und die 87-Jährige fiel hin.

Waiblingerin: Rippenprellung nach dem Sturz und vier Wochen Schmerzmittel

Laut eigener Aussage hatte die Waiblingerin deshalb eine Rippenprellung und musste vier Wochen lang starke Schmerzmittel nehmen. Der Busfahrer habe sich bei ihr entschuldigt, da er den Vorfall auch zunächst nicht bemerkte. Verärgert ist die Waiblingerin aber nicht wegen des Busfahrers, sondern wegen der Vorgabe, dass die Fahrgäste immer vorne einsteigen sollen.

Sie beschwerte sich daher schriftlich beim VVS und erhielt am 18. Februar 2022 eine Antwort, die sie unserer Redaktion vorlas – und die sie nicht zufriedenstellte. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie doch die Möglichkeit habe, direkt hinter dem Fahrer zu sitzen. Dort gebe es ja einen Sitzplatz für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Die 87-Jährige findet aber, dass es ja zunächst immer eine Hürde darstellt, wenn man jemanden, der bereits dort sitzt, ansprechen und ihn bitten muss, seinen Sitzplatz zu räumen. Dies könne den Betrieb ja auch aufhalten, wenn die angesprochene Person nicht gleich reagiert. Zudem könne es ja auch sein, dass dort bereits jemand sitzt, der auch dazu berechtigt ist – und dies durch einen Ausweis, der seine Behinderung beweist, auch belegen könne.

Nach dem Vorfall im Februar vergingen einige Monate, bis die Waiblingerin jüngst wieder Bus fuhr und sich ärgerte, dass sich an dem für sie grundlegenden Problem des zwingenden Vordereinstiegs nichts gebessert hat. Sie fragt sich, warum sie in S-Bahn, U-Bahn oder Stadtbahn überall einsteigen kann, während dies im Bus nicht möglich ist.

Niklas Hetfleisch von der Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim VVS teilt mit, dass sein Unternehmen sehr bedauere, was mit der Kundin passiert ist. „So etwas sollte nicht passieren. Das Fahrpersonal ist entsprechend geschult und angehalten, erst dann loszufahren, wenn insbesondere Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkung einen Sitzplatz oder zumindest sicheren Halt haben.“ Aber auch der Fahrgast sollte laut Niklas Hetfleisch baldmöglichst einen Platz einnehmen, wo er sich sicher festhalten kann. „Im Zweifelsfall kann der Fahrer auch direkt angesprochen und darauf hingewiesen werden, kurz zu warten, bis der Fahrgast seinen Sitzplatz erreicht hat.“

Vordereinstieg in Bussen soll Einnahmen sichern

Durch den Einstieg beim Busfahrer soll dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart gewährleistet werden, dass möglichst jeder Fahrgast ein gültiges Ticket hat. Der Vordereinstieg und die damit verbundene Ticketkontrolle durch den Fahrer diene der Einnahmesicherung der Verkehrsunternehmen. Gerade bei eigenwirtschaftlichen Verkehren, wie es auch im Stadtverkehr Waiblingen der Fall ist, spiele der Vordereinstieg eine große Rolle, da die anfallenden Kosten hier größtenteils durch die Ticketeinnahmen gegenfinanziert würden.

VVS: Beanstandungsquote durch Vordereinstieg in Stuttgart von 3,5 Prozent auf 1,3 Prozent gesenkt

Dass der Vordereinstieg nach Darstellung des VVS ein geeignetes Instrument ist, hat sich in den Bussen in Stuttgart gezeigt. Hier sei der Vordereinstieg im Gegensatz zu den Bussen in den Verbundlandkreisen im VVS, die schon immer einen Zustieg an der vorderen Tür praktizieren, erst im Jahr 2011 eingeführt worden. Die Beanstandungsquote sei durch diese Maßnahme in Stuttgart von 3,5 Prozent auf 1,3 Prozent gesenkt worden. „Die Einnahmeverluste durch Fahrgäste ohne gültiges Ticket ließen sich deutlich reduzieren.“ Der Vordereinstieg bedeute somit mehr Fairness gegenüber den ehrlichen Fahrgästen, die mit einem gültigen Ticket unterwegs sind. „Im S-Bahn- und Stadtbahnbereich sind Zugangskontrollen unter den derzeitigen baulichen und örtlichen Gegebenheiten nicht umsetzbar, daher sind dort regelmäßig Fahrausweisprüfer unterwegs.“ Durch den gelenkten Fahrgastfluss „vorne einsteigen, hinten aussteigen“ sollen sich laut Niklas Hetfleisch die Fahrgäste im Bus möglichst wenig in die Quere kommen. „Damit werden längere Aufenthaltszeiten an den Haltestellen vermieden.“

VVS: Busfahrer hat mobilitätseingeschränkte Personen, die vorne einsteigen, besser im Blick

Wenn wie von der 87-jährigen Waiblingerin gefordert der Hintereinstieg zulässig wäre, dürften aus Sicht des VVS-Sprechers auch mehr Sitzplätze im hinteren Bereich belegt sein. Der Ansprechpartner Busfahrer kann dann laut Niklas Hetfleisch auch nicht mehr direkt angesprochen und um Hilfe gebeten werden. „Außerdem hat der Busfahrer mobilitätseingeschränkte Personen, die vorne einsteigen, besser im Blick, bis diese sich vorne hingesetzt haben.“

Selbst wenn vorne der Platz für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste belegt ist, lässt sich nach Erfahrung des VVS-Sprechers eine Lösung finden, „selbst wenn schon eine ebenfalls auf den speziellen Platz angewiesene Person dort sitzen sollte und deshalb ein anderer Sitzplatz im Einstiegsbereich freizumachen ist“. Oftmals wirkten auch andere Fahrgäste helfend mit beziehungsweise machten von sich aus Platz.

Auf Linie 218 fahren ausschließlich Midi-Elektrobusse

Sitzplätze für mobilitätseingeschränkte Personen in Bussen befinden sich laut Niklas Hetfleisch immer in der Nähe von Türen und sind mit einem speziellen Piktogramm gekennzeichnet. Auf der Linie 218 werden ausschließlich Midi-Elektrobusse eingesetzt. Die ersten Sitzplätze für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, befinden sich in diesen Fahrzeugen in der zweiten Sitzreihe (gegen die Fahrtrichtung) auf der gegenüberliegenden Fahrerseite. „Diese Sitzplätze sind stufenlos erreichbar.“