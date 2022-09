Vitalij Enns betreibt neue Postfiliale in Hegnach: Wann ist die Eröffnung?

Die schlechte Nachricht: Die Postfiliale in der Friedenstraße schließt am 12. Oktober. Die gute Nachricht: Eine Nachfolger-Filiale ist bereits gefunden. Künftig können die Bewohnerinnen und Bewohner aus Hegnach bei Vitalij Enns Briefe verschicken, Pakete abholen und sogar Gutscheine kaufen. Der 36-Jährige hat sich seit drei Jahren mit seinem Unternehmen „VE-Coding“ im Waiblinger Ortsteil niedergelassen.

Briefe, Pakete und Autos nebeneinander

In seiner Werkstatt kümmert sich Vitalij Enns, der viele Jahre im Einzelhandel tätig war, meist um elektronische Steuergeräte von Fahrzeugen aller Art. Zusätzlich ist er auf die Automarke Mercedes spezialisiert. Seit ein paar Tagen stehen nun neben der Werkbank mit Schraubenschlüsseln die große, gelbe Verkaufsstelle der Post.

Dass die Filiale lückenlos am Mittwoch, 12. Oktober, eröffnen wird, bestätigt ebenfalls Marc Mombauer, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group. „Die Firma VE-Coding hat sich über die Interessenten-Seite der Post im Internet gemeldet. Die darauf folgenden Gespräche sind entsprechend positiv verlaufen.“

Bereits einige Wochen vor der Wiedereröffnung der Post bekommt der 36-Jährige Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern in Hegnach. „Alle schauen, wo die neue Filiale ist“, sagt er. Auf die Idee, eine Partnerfiliale der Deutschen Post DHL Group zu werden, ist der 36-Jährige gekommen, weil er berufsbedingt selbst viele Pakete annehmen und aufgeben muss. „Da ist mir aufgefallen, dass die bisherige Post immer nur nachmittags für drei Stunden offen hat.“

Auch habe Vitalij Enns von anderen in Hegnach gehört, die die Öffnungszeiten kritisiert haben. Deshalb führte eines zum anderen. „Ich habe den Platz und bin sowieso den ganzen Tag da, um Pakete entgegenzunehmen“, sagt er. Bereits an der Außenseite des Gebäudes wurde unübersehbar das Posthorn an der Hauswand angebracht. Vor der Filiale gibt es drei Parkplätze, gegenüber der Filiale können die Kunden aber auch auf öffentlichen Stellplätzen parken.

Der Eingang befinde sich rechts, um das Haus herum, in der Straße „Im Burgmäuerle“, betont der Unternehmer. Damit Vitalij Enns die Postfiliale in seinen Unternehmensräumen eröffnen konnte, musste er eine Schulung der Post absolvieren. „Da habe ich etwas über das System, die Preise und die Abläufe gelernt“, sagt er. Außerdem wird er noch eine Arbeitsschicht in einer anderen Filiale absolvieren.

Es soll längere Öffnungszeiten geben

Die Postfiliale in der Gottlieb-Daimler-Straße soll von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet haben. „Vorerst“, sagt der Filialbetreiber. In Zukunft will er die Öffnungszeiten weiter ausbauen und auch einen weiteren Mitarbeiter anstellen. „Ich muss sehen, wie sich die Nachfrage entwickelt.“

Vitalij Enns glaubt nicht, dass das Betreiben der Postfiliale seine Zeit für die Firmen-Arbeit einschränken wird. „Die Kundentermine kann ich mir selbst legen, Spontankunden müssen dann im schlimmsten Fall warten.“ Neben dem Tagesgeschäft mit der Post wird er weiterhin noch Steuerungselemente von Fahrzeugen reparieren. „Wenn zum Beispiel der Fensterheber nicht mehr funktioniert, neue Features am Auto freigeschaltet werden können oder ein Schlüssel neuprogrammiert werden muss“, zählt Vitalij Enns auf. „Die Liste ist lang.“

Damit alles für die Eröffnung vorbereitet ist, werde noch die Beleuchtung in der Werkstatt erneuert. Vitalij Enns: „Es müssen neue Leitungen für die Elektrik und das Telefon gelegt werden.“