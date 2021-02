„Mit Fassungslosigkeit“ haben Anwohner festgestellt, dass am Bahndamm der Murrbahn (Linie S3) in Richtung Hegnach auf Höhe des Blumenhofs Benzing ein Kahlschlag stattgefunden hat. Was die Anwohner richtig ärgert: Ein „kleines Vogelparadies“ sei zerstört worden – und stattdessen sei eine hässliche, mit Graffiti verschmierte Wand zu sehen. Weder die Stadt noch die Bahn haben den allzu gründlichen Gehölzschnitt veranlasst.

Die Annahme, die Bahn könne verantwortlich sein, liegt