Musikmanager Hans Derer aus Winnenden hat Andreas Kümmert schon entdeckt, als den Sänger in Deutschland noch kaum einer kannte. Im März 2013 gab er ihm die Chance, in Winnenden in der mittlerweile geschlossenen Kultkneipe „Kati’s Bistro“ aufzutreten – und Ende des Jahres gewann der heute 35-Jährige die drittel Staffel der Fernsehshow „Voice of Germany“.

Nun holt Hans Derer Andreas Kümmert erneut, für den Abschluss der Reihe „Talaue rockt“, die es seit 2017 im „La Nonna“-Biergarten am