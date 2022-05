Von Fellbach nach Hegnach: Neue Ortsvorsteherin Kerstin Muhler fängt am 1.7. an

Kerstin Muhler wird ihren ersten Arbeitstag als Ortsvorsteherin von Hegnach am 1. Juli 2022 haben. Der Fachbereich Personal und Organisation der Stadt Waiblingen teilte auf Nachfrage mit, dass zwischen der Stadt Fellbach, der Stadt Waiblingen und Kerstin Muhler ein Dienstantritt zu diesem Termin vereinbart worden sei. Kerstin Muhler arbeitet bis dahin noch als Leiterin der Geschäftsstelle des Gemeinderats der Stadt Fellbach.

Nachfolgerin von Markus Motschenbacher

Die 38-Jährige war am 13. April in der öffentlichen Sitzung des Waiblinger Gemeinderats zur Ortsvorsteherin von Hegnach gewählt worden. Sie erhielt 21 von 24 abgegebenen Stimmen, andere Bewerber standen in der Sitzung nicht zur Wahl. Zuvor votierte bereits der Ortschaftsrat von Hegnach am 25. März für Kerstin Muhler, dann folgte der Ausschuss für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV) in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 6. April. Kerstin Muhler folgt auf Markus Motschenbacher, der im Januar zum Ersten Beigeordneten der Gemeinde Remshalden gewählt wurde.

Die Diplom-Verwaltungswirtin mit mittlerweile 14 Jahren Berufserfahrung verwies in ihrer Vorstellungsrede im Waiblinger Gemeinderat darauf, dass sie zu ihren wesentlichen Eigenschaften unter anderem eine offene und kommunikative Art, überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, einen kooperativen Führungsstil sowie ein ehrliches Interesse an anderen Menschen zählt. Ortsvorsteherin von Hegnach zu sein bedeute für sie, eine bürgernahe und dienstleistungsorientierte örtliche Verwaltung zu leiten. „Hierbei verstehe ich mich stets als Teil des Teams und lege Wert auf eine gute Arbeitsatmosphäre“, betonte sie.

Berufsbegleitend hat Kerstin Muhler ein Studium als Master of Arts in Public Management absolviert

Kerstin Muhler war nach ihrem Studium zunächst ein Jahr lang im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht tätig. Im Anschluss war sie mehr als sieben Jahre lang im Hauptamt beschäftigt – mit zwei Unterbrechungen durch ihre Elternzeit. Im Hauptamt hatte sie mit den Themenfeldern Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt und Gremienarbeit zu tun, später auch mit Personal, Bildung und Betreuung, den Bürgerdiensten, dem Standesamt sowie öffentlicher Sicherheit und Ordnung. 2013 hat Kerstin Muhler berufsbegleitend ein Studium als Master of Arts in Public Management absolviert. Die zweifache Mutter lebt mit ihrer Familie im Moment in Winnenden. „Ich bin ein absoluter Draußen-Mensch, sei es bei Wanderungen, Spaziergängen oder Fahrradtouren“, sagte sie in ihrer Vorstellungsrede über sich selbst.

In der Nachbarstadt Fellbach, für die sie seit dem 1. April 2016 tätig ist, wird Kerstin Muhler noch bis Ende Juni arbeiten. Zwischendurch wird sie etwas Urlaub machen, aber im Dienst wird sie dort bis zum Schluss bleiben. Was die Themen angeht, die sie als Ortsvorsteherin von Hegnach anpacken will, hält sich die 38-Jährige noch mit öffentlichen Aussagen zurück. „Ich möchte mir erst mal ein bisschen einen Überblick verschaffen“, sagte sie Mitte Mai unserer Redaktion. Sie will sich zunächst genau informieren, welche Themen aktuell anstehen – und natürlich möchte sie die Leute vor Ort kennenlernen.

Vertretung durch Veronika Franco Olias

Bis Kerstin Muhler am 1. Juli ihr Amt antritt, wird sie von Veronika Franco Olias vertreten. Der Ortschaftsrat von Hegnach sprach sich nämlich Mitte Februar einstimmig dafür aus, die Ortsvorsteherin von Bittenfeld übergangsweise zur Ortsvorsteherin von Hegnach zu machen. Die Vertretung übt sie seit Mitte März aus, nachdem Markus Motschenbacher seinen Dienst in Remshalden antrat. Veronika Franco Olias rechnete früh damit, dass der Dienstantritt der Nachfolgerin beziehungsweise des Nachfolgers im Juni oder Juli erfolgen könnte – und das hat sich ja letztlich bewahrheitet.