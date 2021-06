Zur Impfaktion am Beruflichen Schulzentrum in Waiblingen tauchte am Freitagvormittag auch ein sichtlich verärgerter Vater auf, der offensichtlich nicht damit einverstanden war, dass die Schule, die seine Tochter dem Vernehmen nach besucht, Jugendlichen ein Impfangebot gemacht hatte.

Laut redete er auf anwesende Schüler ein, die Impfung werde sie „unfruchtbar machen“ und schlimme Nebenwirkungen haben. Sie sollten sich auf keinen Fall impfen lassen. Im Impftruck sei gar kein echter