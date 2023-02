Vor dem Kita-Start: „Mini-Kindi“ der FBS Waiblingen hat noch freie Plätze

Es ist ungewöhnlich still im „Mini-Kindi“, der sich im Erdgeschoss des Karo-Familienzentrums in Waiblingen befindet. An der kleinen Garderobe neben dem Eingang hängen aber jede Menge bunte Rucksäcke und Jacken. Wo sind denn alle Kinder? Die Mädchen und Jungen im Alter von ein bis drei Jahren sitzen gerade gemeinsam an einem großen Tisch, vor jedem steht eine gefüllte Brotdose. „Beim Essen ist es immer so ruhig“, sagt Gruppenleiterin und Erzieherin Annette Kroniger-Angene.

Sie ist seit der Gründung 2013 fester Bestandteil des „Mini-Kindis“. Die Ruhe ist aber bald vorbei. Dann dürfen die „Karo-Kids“, wie die Gruppe heißt, wieder spielen, toben und entdecken. Der sogenannte „Mini-Kindi“ ist ein Angebot der Familien-Bildungsstätte Waiblingen (FBS). An festgelegten Tagen in der Woche können Eltern ihre Kinder dort am Vormittag von acht bis zwölf Uhr betreuen lassen.

Kinder sollen langsam an die Fremdbetreuung gewöhnt werden

Der „Mini-Kindi“ sei ein niederschwelliges Angebot für Eltern, um diese zu entlasten, sagt Madlen Wienert, Leiterin und Geschäftsführerin der FBS. Weil die Kinder nicht jeden Tag betreut werden, fällt das Angebot nicht unter die Vorgaben einer herkömmlichen Kita – sondern unter den Bereich Spielgruppen. Dadurch sind auch die Anforderungen geringer.

Das Angebot nutzen laut der FBS-Leiterin vor allem Eltern, die in die Berufstätigkeit wieder einsteigen wollen oder das Kind schon einmal an externe Betreuung gewöhnen möchten. Gerade weil die Gruppen so klein sind, falle es manchen Kindern leichter, sich an die Fremdbetreuung zu gewöhnen, so Madlen Wienert. Wenn die Kinder zum ersten Mal in den „Mini-Kindi“ kommen, durchlaufen sie eine Eingewöhnungsphase wie im normalen Kindergarten. „Diese Woche ist zum Beispiel eine Mama mit dabei“, sagt die Gruppenleiterin Annette Kroniger-Angene.

Aber auch der Kontakt zu Gleichaltrigen sei vielen Eltern wichtig. „Für manche Kinder reicht einmal Spielstunde in der Woche nicht aus“, sagt Madlen Wienert. Insgesamt gibt es in zwei Gruppen Platz für jeweils zehn Kinder. Von Montag bis Mittwoch werden die „Karo-Kids“ betreut, am Donnerstag und Freitag sind dann die „Zipfelmützen“ an der Reihe. Der „Mini-Kindi“ ist in der Bedarfsplanung der Stadt Waiblingen miteinberechnet, so Madlen Wienert.

Der Wohnort legt fest, wer wie viel zahlen muss

Wie viel die Betreuung kostet, hängt vom Wohnort und vom Einkommen der Eltern ab: Wer in Waiblingen gemeldet ist, unterliegt der dortigen Kita-Gebührenverordnung. „Wir haben aber auch Kinder aus Kernen oder Weinstadt.“ Eltern aus umliegenden Kommunen zahlen dann den vollen Preis. Dieser beträgt 145 Euro pro Monat, heißt es auf der Seite der FBS.

Das Interesse an den Betreuungsplätzen ist groß. „Wir haben schon eine Warteliste für Ende 2023“, sagt sie. Dennoch gebe es in den nächsten Wochen und Monaten noch freie Plätze. „Zwei bis drei“, bestätigt Madlen Wienert. Das könne sich tagesaktuell jederzeit ändern. Unter anderem deshalb, weil die Eingewöhnungszeit je nach Kind unterschiedlich lange dauern kann. Betreut werden die Kinder immer von zwei ausgebildeten Erzieherinnen, gegen Mittag oder an Freitagen stößt dann eine dritte Betreuerin zu der Spielgruppe hinzu.

Erweitertes Angebot in der Zukunft ist nicht ausgeschlossen

„Wenn wir ein Kind verabschieden, heißt es, dass die Zeit im Mini-Kindi vorbei ist und sie jetzt in den großen Kindergarten kommen“, erklärt Annette Kroniger-Angene. Es sei aber auch schön zu sehen, wie Geschwisterkinder aus einer Familie über die Jahre in den „Mini-Kindi“ kommen. Austausch mit den Eltern sei besonders wichtig. „Wir duzen uns und haben die Zeit, uns zu unterhalten“, sagt die Erzieherin. Das sei in einer großen Kita nicht immer möglich. „Aber gerade in diesem Alter ist es wichtig“, sagt sie. „Die Kinder sind so klein und wir wickeln sie, trösten sie und haben sie auf dem Arm.“

Weil die Nachfrage vorhanden ist, ist es denkbar, dass der „Mini-Kindi“ in Zukunft erweitert wird. Das könne so aussehen, „dass es an manchen Tagen auch nachmittags ein Betreuungsangebot gibt“, sagt Madlen Wienert. Dazu müsse überprüft werden, ob überhaupt Interesse bei den Eltern vorhanden ist.