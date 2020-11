Das Amtsgericht hat am Freitag vier junge Männer wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall verurteilt. Zwei von ihnen haben 23 Zigarettenautomaten in der gesamten Region aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die anderen beiden sollen sie dabei unterstützt haben. Wie kam die Polizei den Tätern auf die Spur?

„Wie Gzuz“, witzelt einer der jungen Angeklagten vor dem Bürgerhaus Waiblingen, in dem die Verhandlung wegen des Coronavirus stattfindet, noch zu einem seiner