Vorerst soll es keinen weiteren Impfmarathon mehr in Waiblingen geben. Das teilte Apotheker Patrick Pfeifer auf Nachfrage der Lokalredaktion Waiblingen mit. Vergangenen Freitag fand die dritte und damit vorerst letzte Großimpfaktion in der Gemeindehalle in Neustadt statt. Wer bis zu den Sommerferien noch einen Vollständig-Geimpft-Status erhalten wollte, hatte hierzu auch ohne Termin mit dem Impfstoff Janssen des amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson die Gelegenheit.

