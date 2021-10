Rund 7000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (4.10.) gegen 20.10 Uhr in Waiblingen an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Mendelssohnstraße/Lukas-Cranach-Weg entstanden.

Ein 60 Jahre alter VW-Fahrer missachtete laut Polizeibericht im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 24-jährigen VW-Fahrers und verursachte hierdurch den Verkehrsunfall. Es blieb beim Blechschaden – verletzt wurde bei dem Unfall niemand.