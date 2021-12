Am Montagabend, 20. Dezember, haben Querdenker erneut bundesweit zu „Montagsspaziergängen“ auf der Kommunikations-Plattform Telegram aufgerufen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Anfrage bestätigt, haben die „Spaziergänge“ in 17 Städten und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis stattgefunden, darunter in Waiblingen, Weinstadt, Rommelshausen und Fellbach. Treffpunkte waren - wie schon vergangene Woche - Plätze vor Rathäusern oder an anderen zentral gelegenen Orten, darunter etwa der