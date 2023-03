Waiblingen: Alle evangelischen Kindergärten treffen sich in der Michaelskirche

Aus allen Himmelsrichtungen sind am Dienstagvormittag Kindergartenkinder in die Michaelskirche in Waiblingen geströmt. Nach drei Jahren Pause wegen Corona war es wieder so weit: Die Kinder und das pädagogische Personal der sechs evangelischen Kindergärten Bärenland, Pusteblume, Röte, Schatztruhe, Silcherstraße und Sternschnuppe konnten sich im Rahmen der gemeinsamen Aktion, die es seit mehr als 20 Jahren in der Kernstadt gibt, wieder treffen. Insgesamt nahmen mehr als 200 Kinder teil.

Nach der Begrüßung durch Pfarrerin Antje Fetzer-Kapolnek wurde gesungen. Musikalisch begleitet von Katharina Hellmann, der Leiterin vom Kindergarten Pusteblume, mit der Gitarre und Bezirkskantor Immanuel Rößler am Klavier, erklang in den Mauern der alten Kirche das Lied „Einfach spitze, dass du da bist“.

Danach gingen einige pädagogische Mitarbeitende auf die Bühne. Die biblische Geschichte vom barmherzigen Samariter wurde vorgespielt. In dieser wird dem verletzen Mann von einem Samariter geholfen, dank dem er nach dem Überfall der Räuber in Sicherheit ist. Traditionell gab es nach der Aufführung ein Vesper mit Fladenbroten und Äpfeln und nach einem gemeinsamen Gebet, einem weiteren Lied und dem Segenslied ging es in alle Richtungen der Kernstadt wieder zurück in die evangelischen Kindergärten. „Diese langjährige Veranstaltung ist eine schöne Tradition, die Kinder aller Kulturen und Religionen Gemeinschaft in der evangelischen Michaelskirche in Waiblingen erleben lässt“, betont Kindergarten-Leiterin Katharina Hellmann.