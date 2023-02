Waiblingen am Mittwoch (8.2.): Wein und DJ in der Gerberei, Musiker im Schwanen

Seit er die ehemalige „Teneria“ gegenüber der Waiblinger Erleninsel zur „Gerberei“ gemacht hat, setzt Pascal Fetzer dort auch auf eine Mischung aus anspruchsvollem Weingenuss und Party. Am Mittwoch, 8. Februar, kommen die Weine in der Veranstaltungsreihe „Waiblingen fetzt“ vom Öko-Weingut Dautel aus Bönnigheim im Landkreis Ludwigsburg. Für die Musik sorgt erneut DJ Etienne Hardy.

Obwohl die Wein-Verkostung von 18 bis 20 Uhr laut Mitteilung auf der Internetseite der Gerberei bereits ausgebucht ist, können Interessierte demnach ab 20 Uhr ohne Reservierung dazustoßen, bei freiem Eintritt.

Das Format beschreibt Fetzer so: „Wir präsentieren die Wein-Region Württemberg und vereinen Verkostung, Genuss und Feierei.“

Musik gibt es am Mittwochabend auch im Kulturhaus Schwanen zu hören. Ab 20 Uhr findet dort ein „Singer/Songwriter–Contest“ statt, also ein Wettbewerb von Musikern mit eigenen Stücken. „Sechs wagemutige LiedermacherInnen treten mit ihren Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gegeneinander an“, so die Ankündigung. Die Jury ist das Publikum.

Karten an der Abendkasse kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro).