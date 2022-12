Waiblingen: An der Winnender Straße werden bald Autos gezählt

Neulich hat sich eine Waiblingerin beim Autofahren gewundert: Was ist denn das für eine Stangen-Konstruktion, die da am Rand der Winnender Straße in der Nähe der Galgenberg-Fußgängerbrücke hingestellt worden ist? Eine Anfrage bei der Stadtverwaltung Waiblingen ergibt: Es handelt sich um eine Einrichtung des Projekts „Regionale Mobilitätsplattform“, durch das der Autoverkehr in Richtung Stuttgart besser gelenkt werden soll.

Für Waiblingen bringt das nicht nur drei neue Ampeln an zwei B14-Anschlussstellen mit sich, sondern auch eine „Verkehrszählstelle“ an der Winnender Straße, so die Stadt. Diese wird gerade eingerichtet.

In Stuttgart ist für die Regionale Mobilitätsplattform eine „Ringzentrale“ geschaffen worden, in der Verkehrsdaten zusammengeführt werden. Dort dürften dann auch die Zählungen aus der Winnender Straße erfasst werden.