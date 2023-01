Waiblingen: An diesem Mittwoch Requiem für verstorbenen Papst Benedikt XVI.

In Waiblingen feiern Katholiken an diesem Mittwoch, 4. Januar, ab 19 Uhr ein Requiem für den kürzlich verstorbenen Papst Benedikt XVI. Mit der Messe in der St.-Antonius-Kirche in der Fuggerstraße 31 gedenkt die römisch-katholische Gemeinde des seit 2013 emeritierten Papstes.

Joseph Ratzinger ist am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan verstorben. Schon kurz nach Bekanntwerden entzündeten Waiblinger in der St.-Antonius-Kirchen Kerzen zum Gedenken.