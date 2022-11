Waiblingen : An diesen fünf Samstagen ist die Fahrt mit Bus und Bahn kostenlos

Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) bietet an allen Samstagen im Advent ein attraktives Nahverkehrsangebot in Waiblingen an: Fahrgäste können kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Das teilt der VVS in einer Pressemitteilung mit. „Die Regelung gilt für alle Buslinien im Stadtgebiet Waiblingen und in den Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt.“ In Teilen werde die kostenlose Mitfahrt auch in der S-Bahn gestattet: Zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker brauchen Fahrgäste kein Ticket.

Angebot gilt auch am 7. Januar

„Das kostenlose Angebot ist für alle gedacht, die ihre Weihnachtseinkäufe umweltschonend und kostengünstig mit Bus und Bahn erledigen möchten, aber kein VVS-Abo haben“, teilt der Verkehrsverbund mit.

Die kostenlose Fahrt gelte jedoch nicht nur im Advent: Zusätzlich könne auch am Samstag, 7. Januar, umsonst im Waiblinger Nahverkehr mitgefahren werden. Gültig ist das Angebot jeweils von Samstag um 0 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag um 2 Uhr.

Infos für die Anreise nach Waiblingen

Aus Stuttgart empfiehlt der VVS die Fahrt mit den Linien MEX 13, MEX 19, MEX 90, RE 90 und den S-Bahn-Linien S2 und S3. Der individuelle Fahrplan kann in der VVS-Fahrplanauskunft über die Homepage (vvs.de) oder in der App „VVS mobil“ abgerufen werden. Für die Fahrt nach Waiblingen müssen Fahrgäste ein reguläres und kostenpflichtiges Ticket lösen.