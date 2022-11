Waiblingen: Antifa-Kundgebung vorm Amtsgericht für Freitag (11.11.) hat begonnen

Bei der Stadt Waiblingen ist für diesen Freitag, 11. November 2022, von 8 bis 16 Uhr eine Kundgebung der Antifa-Szene angemeldet – und zwar vor dem Gebäude des Amtsgerichts Waiblingen in der Bahnhofstraße 48. Das angemeldete Thema trägt laut der Stadtverwaltung den Titel „Schuldig im Sinne der Verteidigung“, demonstriert werden soll auf dem Gehweg im Bereich vor dem Gericht. Etwa zehn Teilnehmer sind vom Versammlungsleiter angekündigt worden - bislang sind nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen aber weniger Demonstranten vor Ort (Stand 9.05 Uhr).

Vorwurf: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Das gewählte Datum ist kein Zufall, wie Recherchen unserer Redaktion zeigen. Am 11. November beginnt am Amtsgericht Waiblingen um 9 Uhr ein Prozess gegen einen Heranwachsenden, der sich unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten muss. „Es handelt sich um einen Gerichtsbekannten aus der Antifa-Szene“, sagt Michael Kirbach, Direktor des Amtsgerichts Waiblingen. Nach seinen Angaben wurden mehrere Anklagepunkte in einer Verhandlung gebündelt, zu den weiteren Punkten zählt auch Hausfriedensbruch. Tatorte waren Ludwigsburg und Urbach.

Gegen den 2001 geborenen jungen Mann wird es ein öffentliches Verfahren geben, dem jeder als Zuhörer im Gerichtssaal folgen kann. Terminiert ist es von 9 bis 12.30 Uhr, allerdings kann die Verhandlung durchaus auch länger dauern. Den Vorsitz hat Richter Martin Luippold, der auch ständiger Vertreter des Amtsgerichtsdirektors ist. Zur Sicherheit hat Amtsgerichtsdirektor Michael Kirbach Einlasskontrollen angeordnet, was am Amtsgericht Waiblingen nur in Ausnahmefällen vorkommt. Als Zeugen sind zwei Polizisten sowie eine weitere Person vorgeladen.

Dass es vor dem Gerichtsgebäude am Verhandlungstag eine Kundgebung geben soll, hat Michael Kirbach erst in dieser Woche erfahren. Nach seiner Auskunft soll am Freitag eine Streife der Polizei vor Ort nach dem Rechten sehen. Der Amtsgerichtsdirektor hofft, dass die Kundgebung friedlich verläuft und es zu keinen Zwischenfällen kommt.

Bislang scheinen sich die Hoffnungen zu erfüllen. Robert Kauer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen teilte am Freitag gegen 9.05 Uhr mit, dass sich bisher alles im Rahmen halte. Die Kundgebung wird nach seiner Aussage im Rahmen des normalen Streifendienstes überwacht. Heißt: Es wurde nicht extra eine Streife dafür abgestellt, aber die Polizei schaut immer mal wieder vor Ort vorbei.

Antifa bekannte sich 2021 zu Farbattacke aufs Amtsgericht Waiblingen

Aufregung wegen der Antifa-Szene hatte es am Amtsgericht Waiblingen erst vor rund einem Jahr gegeben. Mit roter Farbe wurde Mitte Oktober 2021 das Gebäude von Unbekannten beschmiert. In einem Onlineportal der linken Szene bekannte sich dann die Antifa zu der Farbattacke. In dem Text wurde die Tat damit begründet, dass eine Woche zuvor zwei linke Aktivisten verurteilt worden waren, weil sie im Mai 2020 auf dem Cannstatter Wasen bei einer Querdenker-Demo Angehörige der rechten Gewerkschaft „Zentrum Automobil“ schwer verletzt haben sollen.

Rund fünf Monate lang gab es ein Gerüst

Die Schmierereien am Amtsgericht waren lange zu sehen, die Reinigungsarbeiten waren entsprechend aufwendig. Fast fünf Monate stand ein Gerüst vorm Eingang, abgebaut wurde es erst am 7. April 2022. Zuständig für die Arbeiten war das Amt Ludwigsburg des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Die Kosten lagen bei rund 27.000 Euro.

Ob die Kundgebung der Antifa weiter friedlich verläuft, darüber werden wir an dieser Stelle im Lauf des Tages noch berichten.