Waiblingen: Automatisierter Bus nimmt im Ameisenbühl ab 1.8.2022 Fahrgäste mit

Der hochautomatisierte, emissionsfrei angetriebene Kleinbus „Ameise“ darf nun am Montag, 1. August 2022, offiziell an den Start. Das teilt die Stadt Waiblingen mit. Die Fahrzeug- und Straßenzulassung für das Forschungsprojekt im öffentlichen Raum liegen nun vor. Geplant ist, dass der Bus mal fahrerlos auf einer festgelegten Strecke für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterwegs sein soll.

Vier Busfahrer wurden von OVR geschult

Der kleine Bus, der Platz für sechs Personen bietet, darf allerdings derzeit nur mit geschulten Operatoren unterwegs sein. Diese sollen bei Bedarf die Steuerung übernehmen, obwohl der Bus technisch dazu in der Lage wäre, auch allein unterwegs zu sein. Der Waiblinger Omnibusverkehr Ruoff (OVR) hat bereits vier Busfahrer zu solchen Operatoren ausgebildet.

Montags und dienstags im Gewerbegebiet Ameisenbühl in Waiblingen unterwegs

Es handelt sich noch nicht um eine „richtige“ Busstrecke, auf der Personen nach den üblichen Regeln des ÖPNV befördert werden. Die Fahrgäste müssen sich laut Pressemitteilung vielmehr auf eine gemächliche Fahrt einstellen, deren Fahrplan noch dem Forschungsbetrieb unterliegt. Die „Ameise“, die ihren Namen vom Waiblinger Gewerbegebiet Ameisenbühl hat, ist in einem sogenannten Reallabor unterwegs. Das hat bereits seine zwei Haltestellen: auf dem Gelände der früheren Ziegelei Hess auf Höhe des Bahnhofs Waiblingen und in der Steinbeisstraße vor dem Berufsbildungswerk (BBW). Vom Montag, 1. August, an können Fahrgäste nun die kleine Fahrt zwischen den Haltestellen an Montagen und Dienstagen mitmachen – etwa alle 45 Minuten von 7.09 Uhr an ab der Haltestelle Ameisenbühl zum BBW. Dort erfolgt die Ankunft um 7.21 Uhr; bis in den Nachmittag. Letzte Fahrt ist um 17.54 Uhr ab der Haltestelle Ameisenbühl, Ankunft am BBW ist dann um 18.06 Uhr.

Jüngst haben sich Oberbürgermeister Sebastian Wolf, Baubürgermeister Dieter Schienmann, die beiden OVR-Geschäftsführer Horst Windeisen und Marco Trovato, begleitet vom Operator Alaaddin Kaya, auf die gut zwei Kilometer lange Testfahrt begeben. Der Bus fährt laut Pressemitteilung in einem Tempo von etwa 16 Stundenkilometern. Vor Zebrastreifen, an Straßenkreuzungen und -verengungen durch Gegenverkehr oder parkende Fahrzeuge hält der elektrische Kleinbus an und „checkt“ die Lage, um dann äußerst vorsichtig, tastend und schrittweise weiterzufahren, stets vom strengen Auge des Operators begleitet.

Freude bei OB Sebastian Wolf

Oberbürgermeister Sebastian Wolf freut sich über die Chance, die sich Waiblingen bot und die von der Stadt ergriffen wurde, um bei diesem Forschungsprojekt dabei zu sein: „Der Betrieb im Reallabor wird wichtige Erkenntnisse für die Forschung und Weiterentwicklung dieser Mobilitätsform bringen.“

Zur Bewegung auf den Straßen des Reallabors folgt das Fahrzeug zuvor einprogrammierten virtuellen Schienen, sogenannten Trajektorien. Zur weiteren Orientierung dienen ausgewählte Punkte im Umfeld, sogenannte Landmarks. Dabei handelt es sich beispielsweise um Straßenbeschilderung, deren Geokoordinaten mit einer Präzision von unter einem Zentimeter auf der digitalen Karte des Fahrzeuges abgespeichert sind. Die Erkennung des Umfelds erfolgt über Sensortechnik, Radarmessung und Kameras, unter anderem auch durch Optimierung der Fahrbahnmarkierung.

Zur Gewährleistung der Anonymität werden ausschließlich Hüllkonturen erfasst, um beispielsweise zwischen Fußgängern und Radfahrern zu unterscheiden, ohne dabei Individuen identifizieren zu können. Darüber hinaus erhält das Fahrzeug Informationen von Sendern, Straßenbeschilderung und Lichtsignalanlagen in der Nähe. Dies können etwa Auskünfte über den Verkehrsfluss, Hindernisse auf dem Fahrweg oder von der Fahrbahn aus nicht einsehbare Kinder hinter parkenden Fahrzeugen sein.

Unter Leitung der Hochschule Esslingen wird das Projekt erforscht

Das Projekt „Ameise“ wird vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und dem Verband Region Stuttgart gefördert. Unter Leitung der Hochschule Esslingen und in Kooperation mit weiteren Akteuren aus Industrie und Forschung wird im Bereich des Gewerbegebietes Ameisenbühl automatisiertes Fahren im ÖPNV erforscht. Langfristig könnte das Fahrzeug als „Bus on demand“ unterwegs sein, der sich zeit- und punktgenau individuell vom Fahrgast bestellen lässt.

Für Nutzer soll es die Möglichkeit geben, Eindrücke und Erfahrungen zu den Fahrzeugen oder die eigenen Erwartungen für die Zukunft über die Projekthomepage mitzuteilen. Die Funktion dafür wird demnächst auf der Website eingebaut werden. Wer Interesse hat, über anstehende Veranstaltungen informiert zu werden, kann sich mit einer E-Mail an ameise@wandelgesellschaft.de für einen E-Mail-Verteiler anmelden.