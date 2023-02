Waiblingen-Beinstein: Unruhe wegen Mobilheimen für 150 Ukraine-Flüchtlinge

Eigentlich hätte der Waiblinger Gemeinderat in Kürze über die Anschaffung neuer Mobilheime für Ukraine-Flüchtlinge entscheiden sollen, die am Ortsrand von Beinstein in den Sulzwiesen aufgestellt werden sollten. Stattdessen hat die Stadt nun für 14. Februar einen Informationsabend in der Beinsteiner Halle angesetzt. Grund: Für die Fragestunde vor der Sitzung hatten sich 80 Bürger angekündigt, was den Rahmen der Sitzung gesprengt hätte.

Beim geplanten Standort für die neuen „Mobile Homes“ oder Mobilheime handelt es sich genau um die derzeit eingezäunte Freifläche, auf der als Abschluss der Altlastensanierung am alten Minag-Areal eine Erdschicht als Deckung eingebaut wird. Und es ist auch just diese Fläche, auf der in rund fünf Jahren der Rasenplatz für die Fußballer des TB Beinstein angelegt werden soll. Das jetzige Spielfeld wird bis dahin in ein Kunstrasenfeld verwandelt sein.

Städtische Turnhallen derzeit noch belegt

Vorgesehen sind Unterkünfte für 152 Menschen. Statt auf Container-Gebäude setzt die Stadt Waiblingen nach den schlechten Erfahrungen am Inneren Weidach bewusst auf Mobilheime, wie sie auf Campingplätzen verbreitet sind, weil diese zwar keinen Luxus, aber immerhin etwas mehr Privatsphäre ermöglichen und sich besonders für die Unterbringung von Familien eignen. Konkret geht es in Beinstein um acht Doppelhaus-Module sowie 15 Vier- und zehn Sechser-Häuser. Dazu noch insgesamt sechs Module fürs Waschen, für die Caritas-Sozialarbeit, für Security, den Hausmeister sowie für Aufenthaltsräume.

Der Plan der Verwaltung sieht vor, in einer ersten Tranche 75 bis 80 Plätze zu schaffen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte bei Bedarf die zweite Tranche abgerufen werden. Die Planung sieht vor, die Mobilheime an jeweils zwei neu anzulegenden Wegen in Reihen anzuordnen. Somit entstehen zwei Wohnstraßen. In einem dritten Areal sind die Funktionsgebäude und Spielgeräte für Kinder vorgesehen. Die geschätzten Kosten für Tranche eins liegen bei rund 2,6 Millionen, für die Maximalbelegung bei 3,9 Millionen Euro.

Zwei städtische Turnhallen in Hohenacker und in Neustadt sind derzeit noch mit Ukraine-Flüchtlingen belegt und sollen bis zum Sommer frei werden. Die Sulzwiesen sind unterdessen nicht der erste Mobilheim-Standort für ukrainische Flüchtlinge in Waiblingen. In Hohenacker sind inzwischen die Hälfte der im Herbst gelieferten Häuser belegt, in Hegnach sind drei von vier Stück bewohnt und die nagelneuen in Bittenfeld stehen derzeit noch leer.

Fazios Appell: Gemeinderat soll standhaft bleiben

Negative Erfahrungen in sozialer Hinsicht wurden dem Rathaus aus dieser Art der Flüchtlingsunterbringung bisher noch keine gemeldet, berichtete Hochbauamtsleiter Michael Gunser unter „Verschiedenes“ im Ratsausschuss. ALi-Stadtrat Alfonso Fazio appellierte an den Gemeinderat, „standhaft zu bleiben“ und sich durch Gegenwind „nicht unter Druck setzen“ zu lassen. Ansonsten wurde im Ausschuss nur über technische Fragen diskutiert.

Technisch besteht Verbesserungsbedarf

In praktischer Hinsicht versucht das Baudezernat der Stadt, Lehren aus den bisherigen Erfahrungen zu ziehen: Die bisherige Einheitsgröße der Mobilheime sei nicht für alle Familien geeignet, daher sollen auch Module für sechs oder acht Personen angeschafft werden. Zusätzlich werden die besagten Möglichkeiten zum Waschen und Trocknen außerhalb der Mobilheime geschaffen.

Wegen der Heizkosten wird laut Baubürgermeister Dieter Schienmann ausgelotet, wie die Dämmung verbessert werden kann und welche effektiveren Heizungen sich anbieten. Durch den Aufbau mit Rädern haben die Mobilheime kältere Fußböden als fest installierte Gebäude.

Sportplatz-Planung nicht tangiert

Für die Sulzwiesen sprechen aus Sicht der Stadtverwaltung mehrere Punkte: Es handelt sich um ein voll erschlossenes Grundstück im Eigentum der Stadt, das ohnehin für eine spätere Bebauung vorgesehen sei – eben mit dem Sportplatz. Die Ortsmitte mit Einkaufsmöglichkeiten sei zu Fuß gut erreichbar. Ebenso Grundschule, Spielplatz und Sportangebote. Eine Bushaltestelle mit Anbindung an die Kernstadt und den Bahnhof befindet sich in der Nähe. Falsch ist die Behauptung in den sozialen Medien, es handle sich um ein Naturschutzgebiet.

Die Planungen für den Sportplatz werden nicht beeinträchtigt, so die Stadtverwaltung auf Anfrage der Redaktion. Die Planungen würden maßgeblich von der Hochwassersituation beeinflusst. Da die Hochwassergefahrenkarten innerhalb der nächsten Jahre nach geänderten Maßstäben neu berechnet werden, sei es sinnvoll, die Planung für den Sportplatz erst danach wieder aufzunehmen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass sich durch die neuen Hochwassergefahrenkarten das laufende Bebauungsplanverfahren „Remstalquellen II“ um circa zwei bis drei Jahre verzögert.“