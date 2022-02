Wöchentlich, anonym und für kleines Geld: Der Mittagstisch in der Christuskirche in Waiblingen findet mittwochs von 12 bis 13.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Gemeinde in der Bismarckstraße statt. Coronabedingt konnte das Angebot bis Herbst 2021 nicht stattfinden. Vor Ort ist ein Team des diakonischen Sozialunternehmens Erlacher Höhe sowie ehrenamtliche Mitglieder der evangelisch-methodistischen Gemeinde.

„Die Idee entstand im Juni 2005“, erzählt Thomas Reich, der Pastor der Gemeinde.