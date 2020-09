Waiblingen: Deshalb funktionieren die Kassenautomaten in der Postplatz-Garage nicht

Wer sein Auto am Wochenende in der Postplatz-Garage geparkt hatte, musste unter Umständen etwas mehr Treppensteigen als sonst – oder sogar einen extra Fußweg zum Geldautomaten auf sich nehmen. Von den insgesamt sechs Automaten auf den verschiedenen Ebenen des Parkhauses seien am Samstag vier außer Betrieb gewesen, berichtet ein Parkhauskunde. Zwei Automaten hätten zwar funktioniert, hätten allerdings keine Bankkarte akzeptiert, sondern nur Bargeld genommen.

„Wir mussten in der Postplatz-Garage die Kassenautomaten altersbedingt durch neue ersetzen“, schreibt Werner Nußbaum, Geschäftsführer der Waiblinger Parkierungsgesellschaft auf Anfrage unserer Zeitung. Dies sei stufenweise geschehen, so dass nicht alle Kassenautomaten gleichzeitig außer Betrieb genommen werden mussten. „Da gleichzeitig auch ein Softwareupdate aufgespielt werden musste, war zeitweise nur Bargeldzahlung möglich.“ Ab kommenden Mittwoch sollen alle Kassenautomaten im Postplatz-Parkhaus wieder ordnungsgemäß funktionieren. „Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, schreibt Werner Nußbaum.