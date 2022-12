Waiblingen: Despina Stathopoulou hat ihre Änderungsschneiderei seit 50 Jahren

Der Laden ist winzig, gehört zu den kleinsten in der ganzen Waiblinger Innenstadt. Doch der Kreis der Kundschaft ist groß – und das Herz der Inhaberin sowieso: Seit fast genau 50 Jahren betreibt Despina Stathopoulou ihre Änderungsschneiderei, kürzt den Waiblingerinnen und Waiblingern ihre Hosen, schneidert ihnen Anzüge und Ballkleider auf den Leib und macht die gute, alte Jacke mit neuen Knöpfen und Reißverschlüssen wieder winterfest. Doch da gibt es noch mehr als passend gemachte Klamotten: Wer ein ehrliches Lächeln sucht und ein Musterbeispiel gelebter Kundenbindung, wird hier fündig. In dieser klammen Zeit wird der Laden zu einer wahren Wärmestube der Freundlichkeit.

„Ich habe einfach die besten Kunden, die man sich vorstellen kann“, schwärmt die 73-Jährige. Die Wertschätzung beruht ganz offensichtlich auf Gegenseitigkeit, denn die Leute geben sich im wahrsten Sinn des Wortes die Klinke in die Hand. Und werden mit Namen begrüßt. Despina – sie wird liebevoll einfach beim Vornamen genannt, der leichter über deutsche Lippen geht – kennt fast ganz Waiblingen, so scheint es zumindest. Manche Familie kommt schon in der dritten Generation zu ihr. Mancher, der durch die Fußgängerzone hastet, hält kurz inne, um durch die Scheibe zu winken. Dann schneit eine Frau herein, allein zum Zweck, ein Päckchen mit selbst gebackenem Weihnachtsplätzchen vorbeizubringen. Rosemarie Reutter, ehemals Hotel Koch, begrüßt „Mama Despina“ gleich mit Umarmung und Bussi und erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden.

VfB-Legenden, Sterneköche, Bürgermeister und Leute wie Du und ich

Nach 50 Jahren Erfahrung gibt es eigentlich nichts, was Despina nicht ändern oder richten kann. Sei’s den feinen Joop-Anzug oder die sündhaft teure Jeans für 400 Euro, sei’s das Hochzeitskleid oder sei’s die gut erhaltene Herrenunterhose mit ausgeleiertem Gummizug. Jung und Alt kommen zu ihr, Prominenz und ganz normale Leute. VfB-Legende Hansi Müller hat Andenken zurückgelassen, auch Sternekoch Bernd Bachofer sowie frühere Bürger- und Oberbürgermeister wie Hans Wössner, Martin Staab und Andreas Hesky zählten zu den Kunden.

Mit Wehmut beobachten Despina und ihr Gatte Efstathios das Wegsterben der Modegeschäfte in der Innenstadt. Früher gab’s deutlich mehr – und nicht nur Billigketten mit Klamotten, bei denen das Reparieren kaum lohnt. Auch der frühere Sport Winter habe ihr einiges an Kundschaft beschert. Überhaupt war’s stets eine schöne Nachbarschaft. Bei „Brother’s“ bekommen Kundinnen noch heute den Tipp: „Gehen Sie zu Despina, die macht’s perfekt.“ Während der Corona-Lockdowns hatte sie bis auf eine Woche immer geöffnet. Es wurde recht ruhig im Laden. Dass weniger Arbeit anfiel, war aber auch angenehm. 2022 dann sollten alle Hochzeiten nachgeholt werden: "So viele Abendkleider habe ich noch nie genäht".

1966 kam Despina mit ihren Eltern aus Katerini nach Deutschland. In der Heimat hatte sie schon mit zwölf die Volksschule verlassen, um das Schneider-Handwerk zu lernen. In Bietigheim arbeitete sie bei Olymp-Hemden, bis sie ihren Mann kennenlernte und mit ihm nach Beinstein zog. Das Paar hat zwei Töchter, die als Erzieherinnen arbeiten, und vier Enkel – ihr ganzer Stolz: „Die sind alle sehr fleißig.“ 1973 begann sie mit der Änderungsschneiderei, erst zwei Jahre in der Schmidener Straße, dann am jetzigen Standort. Das Haus kauften sie im Jahr 1977 und zogen nach langem Umbau 1981 ein.

Sonntags geht Despina Stathopoulou in die griechisch-orthodoxe Kirche

Das ist mit ein Grund, warum sie trotz ihres Ruhestandsalters weiter arbeitet: „Wir wohnen oben, nebenan habe ich die Nähwerkstatt.“ So hat man’s nicht weit zur Arbeit. Sonntags geht sie ein paar Häuser weiter in die griechisch-orthodoxe Kirche. So geregelt laufen die Tage ab: Morgens geht sie zu ihrer Ikone und dankt Gott. Abends um 18 Uhr schließt sie den Laden und isst mit ihrem Mann zu Abend, bevor sie noch drei bis vier Stunden Näharbeiten erledigt. Täglich: „Das mache ich gerne, das ist mein Leben.“

Efstathios lebt seit 60 Jahren in Deutschland, war erst Fabrikarbeiter, später fuhr er Taxi und betrieb ein eigenes kleines Taxiunternehmen. „Das hier ist unsere Heimat geworden“, sagen sie beide. Wenn sie für drei Wochen im kleinen Haus bei Drama am Olymp Urlaub machen, dann zieht sie es schon wieder zurück nach Waiblingen. „Wir hatten ein ruhiges Leben, nie Ärger mit den Behörden, nie haben wir etwas Schlechtes erlebt.“

Freilich: Sie haben viel gearbeitet. Tag und Nacht. „Reich geworden sind wir nicht, aber es geht uns gut.“ Manchmal werde sie gefragt, sagt Despina, wie sie es schaffe, immer so freundlich zu sein. Es muss wohl von innen kommen. "Der Familie geht es gut – also warum nicht?“ So berät sie die Kunden aufrichtig und gewährt zuweilen Sonderpreise. Ihre wichtigste Devise in Sachen Kundenbindung: „Ehrlich lächeln und nicht schimpfen.“