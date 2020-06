Waiblingen: Die Stauferstraße ist ab Montag gesperrt

Die Stadt Waiblingen wird in der Stauferstraße im Abschnitt von der Winnender Straße bis zum Anschluss der Salierstraße den Belag erneuern, da dort die Asphaltdeckschicht zerschlissen ist. In diesem Zusammenhang wird auf Höhe der Brücke zum Galgenberg die Bushaltestelle der Linie 207 „Galgenbergbrücke“ barrierefrei umgebaut. Die Bauarbeiten beginnen an diesem Montag, 29. Juni, und dauern bis voraussichtlich Mitte Juli. Sie bringen Einschränkungen im Busverkehr mit sich.

Die Belagsarbeiten können nur unter einer Vollsperrung der Stauferstraße vorgenommen werden, teilt die Stadt Waiblingen in einer Pressemitteilung mit. Es wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Vorarbeiten und die Erneuerung der Entwässerungsleitungen der Straßenabläufe sowie das Versetzen der Bordsteine sowie eine Nachbehandlung des Belags an der Bushaltestelle erfolgt unter halbseitigem Verkehr.

Haltestellen entfallen

Für die Busverbindungen gibt es folgende Änderung: Die Linie 218 fährt bis voraussichtlich Mitte Juli eine Umleitung. Die Haltestelle „Schippertsäcker“ entfällt in dieser Zeit. Im Auftrag der Stadtwerke Waiblingen werden eine neue Gas- und Wasserleitung im Bereich der Schmidener Straße/Ecke Schippertsäcker sowie Hausanschlüsse verlegt. Die Omnibuslinie 207 fährt bis zum 14. August, eine andere Strecke: ab Haltestelle „Winnender Straße“ geht es direkt zur Haltestelle „Bajastraße“. Die Schulbusse zur Salier-Schule fahren nicht durch den Meisenweg/Im Sämann. Die Busse der Linie N 31 verkehren in Richtung Korb-Großheppach ab der Haltestelle Bürgerzentrum/Hallenbad über die Korber Straße zur Haltestelle Bajastaße.