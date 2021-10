Wegen eines Diebstahls aus einem Mercedes sucht das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 Zeugen.

Bislang Unbekannte haben am Montagabend (11.10.) in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr eine Scheibe eines Mercedes eingeworfen, der in der Mayenner Straße in Waiblingen abgestellt war. Sie entwendeten den darin befindlichen Geldbeutel.