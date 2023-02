Waiblingen: Ein Baum wird gefällt - ein anderer soll so geschützt werden

An diesem Dienstag, 28. Februar, wird in Waiblingen ein Baum gefällt. Es handle sich um eine erkrankte Robinie. Durch die Fällung soll eine denkmalgeschützte Eiche in der Nähe geschützt werden, teilt das Landratsamt Rems-Murr mit.

„Im Zuge von Voruntersuchungen für die Baumaßnahme des neuen Amtsgerichts beim alten Klinikareal in Waiblingen wird im Rahmen von Bodenbohrungen am Dienstag, 28. Februar 2023, eine erkrankte Robinie gefällt“, so die Pressestelle der Kreisverwaltung. „Diese Rodung betrifft nicht die denkmalgeschützte Eiche, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Vielmehr dient die Rodung dem Schutz des Wurzelwerks der Eiche. Dabei wird der notwendige Abstand des Bohrgerätes zum Wurzelwerk der Eiche sichergestellt.“

Arbeiten werden gutachterlich begleitet

Im Vorfeld der Bodenbohrungen würden ab Anfang März „dauerhafte Maßnahmen zum Schutz der Eiche mit entsprechendem Abstand zur Eiche errichtet“, so das Landratsamt weiter. „Zu diesen Schutzmaßnahmen gehört beispielsweise ein Zaun. Eine gutachterliche Begleitung der Arbeiten ist sichergestellt.“