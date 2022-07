Waiblingen: Eine Woche lang kostenloses Open-Air-Kino auf der Erleninsel

Ab dem 19. Juli startet unter der Remise auf der Erleninsel eine Filmwoche verschiedener Waiblinger Vereine: Der Heimatverein Waiblingen hat mit Amnesty International, dem Filmclub Waiblingen, dem Waiblinger Weltladen, dem Integrationsrat und K20 Spagat ein Open-Air-Kino ins Leben gerufen. Die Filme orientieren sich thematisch stets an den Inhalten der verschiedenen Vereine. Der Eintritt ist dem Veranstalter zufolge frei, um Spenden werde aber gebeten.

Ab 21.30 starten die Filme

Alle Filme starten ab 21.30 Uhr, der Verkauf von Getränken sei schon ab 20.30 Uhr vor Ort möglich. Los geht es am Dienstag mit der Vorstellung des Weltladens gemeinsam mit dem Verein K20 Spagat, welcher seiner Internetseite zufolge eine Anlaufstelle ist, um „bei Ämterbesuchen zu unterstützen, zu beraten und zu begleiten.“ Gezeigt werde der Film „Made in Bangladesh“, welcher laut Inhaltsangabe die Arbeitsbedingungen in der stetig wachsenden Textilindustrie aufgreife und einer Frau in ihrem Kampf für sichere Arbeit und ein selbstbestimmtes Leben folge.

Der Filmclub Waiblingen zeigt dann am Mittwoch, 20. Juli, „Eine Zeitreise durch Waiblingen 1936 bis 1989“ und am Donnerstag folgt der Heimatverein mit einem ebenfalls dem Schwabenländle verbundenen Tatort „Sein letzter Wille.“ Als „schwäbisches Kleinstadt-Szenario verquickt mit Wirtschafts-Korruption“ wird der Film beschrieben, Drehort sei unter anderem Waiblingen.

Amnesty International läutet am Freitagabend dann das Wochenende ein mit „The Imitation Game - ein streng geheimes Leben.“ Der Film handelt laut Inhaltsangabe von einem Mann, der in den 50er Jahren aufgrund seiner Homosexualität verurteilt und zu einer Hormonbehandlung gezwungen wird.

Am Samstag, 23. Juli endet die Filmwoche dann mit dem Integrationsverein und „Monsieur Claude und seine Töchter.“ In dem Klassiker verheiraten sich die Töchter des Monsieur Claude mit „einem Muslimen, einem Juden und einem Chinesen“ woraufhin „in die französische Lebensart unvermittelt andere Welten hineinplatzen.“