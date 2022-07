„Waiblingen erfrischt“ beginnt: After-Work-Treff in der Innenstadt ist zurück

Kühle Weine an lauen Sommerabenden, dazu Livemusik und Snacks – das waren noch Zeiten, damals vor der Corona-Pandemie, mit „Waiblingen erfrischt“. Jetzt kommen sie wieder, der After-Work-Treff in der Innenstadt ist zurück: Immer donnerstags von 17 bis 21 Uhr treffen sich gesellige Weinfans aus Waiblingen und Umgebung zur Weinprobe. Wechselnde Weingüter aus dem gesamten Remstal machen mit, neben den Weinen gibt es auch Snacks. Untermalt wird das geschmackliche Erlebnis durch Livemusik. Auch die Brotstation am Marktbrunnen ist wieder geöffnet.

Nach zwei Jahren Pause eröffnet am Donnerstag, 7. Juli, das Bio-Weingut Häußermann aus Waiblingen-Neustadt die diesjährige Saison. Mauls & More hält passende Snacks bereit. Für Musik sorgen die Lenz Brothers.

Weitere "WN erfrischt"-Termine

An den weiteren Donnerstagen schenken folgende Weingüter ihre Tropfen aus: Weingut Karl Haidle (14.7.), Weingut Medinger (21.7. am Herbergsbrunnen), Weingut Beurer (28.7), Weingut Escher (4.8.), Weingut Gold (11.8.), Weingut Sterneisen (18.8.), Weingut Bernhard Ellwanger (25.8.), Weingut Albrecht Schwegler (1.9.), Weingut Maier (8.9.), Weingut Klopfer (15.9.), Weingut Zimmer (22.9.), Fellbacher Weingärtner (29.9.) und Weingut Kuhnle (6.10.).

Tanzen auf dem Postplatz

Am Dienstag, 12. Juli, beginnt außerdem die Reihe „Tanz mit!“ auf dem Postplatz. An vier Abenden beginnt jeweils um 18 Uhr eine Kinderdisco und um 19 Uhr Tanzunterricht in verschiedenen Tanzstilen.