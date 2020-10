Waiblingen erinnert via Parkleitsystem an die Maskenpflicht

In Waiblingen erinnern nun auch Anzeigetafeln des Parkleitystems an das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. „Die landesweite Maskenpflicht gilt“, heißt es dort.

Seit Montag lautet die Regel aus der Corona-Verordnung des Landes: „Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden (...) innerhalb von Fußgängerbereichen (...), es sei denn, es ist sichergestellt, dass der Mindestabstand [von eineinhalb Metern, Anm. d. Red.] eingehalten werden kann.“

Zudem gilt die Maskenpflicht unter anderem in öffentlichen und touristischen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn und Flugzeug, beim Friseur, in Arztpraxen, in Bordellen und auch „in den für den Publikumsverkehr eröffneten Bereichen öffentlicher Einrichtungen“, also etwa in Bürgerämtern.