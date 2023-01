Waiblingen fördert grüne Dächer mit Photovoltaik und Rückbau von Schottergärten

Für ein bepflanztes Dach mit Solarstrom-Anlage können Hauseigentümer einen Zuschuss von der Stadt erhalten. Auch der Rückbau von Schottergärten wird belohnt, wie die Stadt Waiblingen erinnert. Die Maßnahme hatte der Gemeinderat vergangenes Jahr beschlossen.

Dachbegrünung mit Photovoltaik: „Wer eine Flachdach-Begrünung in Verbindung mit einer neu zu errichtenden oder vorhandenen Photovoltaikanlage auf einem Wohngebäude plant, kann dazu bis zu 500 Euro Fördermittel von der Stadt Waiblingen erhalten“, so die Mitteilung im Amtsblatt. „Bezuschusst wird eine Fläche von mindestens zwölf Quadratmetern, wichtig ist auch, dass das Vorhaben nicht ohnehin zwingend vorgeschrieben ist. Der Antrag kann von Eigentümern, von Eigentümergemeinschaften und von Verwaltungen mit Verwaltervertrag gestellt werden.“

Die ausführlichen Bestimmungen dazu sowie das Antragsformular stellt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite unter www.waiblingen.de/Klimawandel zur Verfügung.

Es geht um alte Schottergärten, denn neue sind verboten

Rückbau von Schottergärten: Auch dafür gibt es bis zu 500 Euro. Denn, so erklärt die Verwaltung: „Die Anlage von Schottergärten, jene im Untergrund mit Folien abgedeckte und in ihrem Erscheinungsbild mit Steinen aller Art gestaltete Gartenfläche, ist in Waiblingen seit Jahresbeginn 2019 untersagt. Auch das Land verbietet eine solche Gartengestaltung seit 1. August 2020."

"Gartenbesitzer, die eine derartige Fläche bis zu diesem Datum angelegt haben, und diese nun zurückbauen möchten, können von der Stadt Waiblingen eine Förderung bis zu 500 Euro erhalten. Mindestens zehn entsiegelte Quadratmeter müssen für eine Bezuschussung nachgewiesen werden.“

Auch hier sind weitere Informationen und Formular auf www.waiblingen.de/Klimawandel zu finden.