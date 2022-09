Waiblingen: Firma Jung Hebe- und Transporttechnik erhält Preis für Ausbildung

Die Firma Jung Hebe- und Transporttechnik feiert dieses Jahr nicht nur ihr 50-jähriges Bestehen, sondern auch den Erhalt des Ausbildungspreises der Handwerkskammer Region Stuttgart. Seit 2012 zeichnet die Handwerkskammer jährlich sechs Unternehmen mit dem Ausbildungspreis aus. Dieser soll als Anerkennung für das besondere Engagement für Ausbildungen stehen.

Das mittelständische Unternehmen entwickelt und fertigt hebe- sowie transporttechnische Systeme und vermittelt sie weltweit. Es sei „aufregend, einen Preis wie diesen zu erhalten“, sagt Birol Gündogan, der als Produktionsleiter in der Firma tätig ist. Man gebe stets „sein Bestes“, um die Firma voranzubringen, und dies sei nun belohnt worden. Der „Anreiz, besser zu werden“, bleibe auch danach bestehen, so Gündogan.

Die Firma erhält für ein Jahr einen vollelektrischen Smart mit Logo der Firma und des Ausbildungspreises. Das Fahrzeug werde als „Dankeschön“ direkt an die Auszubildenden weitergegeben, indem es erstrangig ihnen zur Verfügung stehe, sagt der Produktionsleiter. Außerdem sei das Ausbildungspreislogo bereits auf der Internetseite sowie in der Firmensignatur integriert, ergänzt Simone Hildenbrand aus dem Bereich Marketing. Denn dieser Preis sei „schließlich nichts Alltägliches“.

Integration und Förderung im Betrieb

Die Firma Jung unterstützt die Auszubildenden mit einem Flucht- oder Migrationshintergrund. Außerhalb des Betriebs erfolgt dies durch Freistellung, damit die Leute an verschiedenen Integrationskursen teilnehmen können und weitere Förderung durch Lerngruppen erhalten. Innerhalb des Betriebs führen Sozialpädagogen sowie der jeweilige Ansprechpartner des Auszubildenden regelmäßig zusätzliche Beratungsgespräche.

Auch leistungsschwache Auszubildende erhalten Unterstützung durch Kooperation mit Vereinen, die mit der Berufsschule zusammenarbeiten, wie beispielsweise das Bildungszentrum Backnang. Ebenso stehen die Ausbilder mit den Berufsschulen in engem Kontakt und würden diese auch regelmäßig besuchen, sagt der Produktionsleiter. Denn der Betrieb wolle auch Interessierten, die beispielsweise keinen Schulabschluss haben, eine Chance auf eine Ausbildung ermöglichen. „Hauptsache das Gesamtbild passt und das Engagement stimmt“, fügt Gündogan hinzu. An erster Stelle der Ausbildungen stehe die Vermittlung der Sachkenntnisse. Doch direkt danach käme das Verhältnis zwischen den Mitarbeitern, so Gündogan. Er beschreibt den Betrieb als „ein recht soziales Haus“. Einer der Auszubildenden, Niklas Schollbach, bestätigt das: „Ich fühle mich gut aufgehoben und bekomme viele Eindrücke“, sagt der 21-Jährige. Er befindet sich bereits im vierten Lehrjahr der Ausbildung. Der Weinstädter hat sich damals für die Firma Jung entschieden, da die „Stimmung“ bei dem Vorstellungsgespräch „einfach gepasst hat“.

Alle Fachbereiche der Firma Jung werden durchlaufen

Besonders hebt Schollbach hervor, wie „vielseitig“ die Ausbildung sei. So bekomme der Auszubildende Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Betriebs und erlange ein Gesamtverständnis des Berufs. Denn die Firma strukturiere den Ablauf ab dem zweiten Ausbildungsjahr so, dass in Zeitblöcken alle Fachbereiche durchlaufen werden und später eine Spezialisierung möglich sei.

Ein weiterer Auszubildender ist Cellou Diogoma Bah, welcher sich im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zum Feinwerkmechaniker befindet. Der 23-Jährige kommt ursprünglich aus Guinea, musste jedoch von dort flüchten. Er wurde mit Hilfe einer Sozialbegleiterin auf die Firma Jung aufmerksam und meint: „Es hat sofort gepasst.“ Er mache jeden Tag neue „positive Erfahrungen“ und „lerne viel dazu“ – darunter nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch soziale sowie sprachliche Fähigkeiten.

Nachhaltige Fachkräftesicherung

Durch Annehmlichkeiten wie kostenfreie Versorgung von Kaffee und Obst, Musikhören am Arbeitsplatz sowie Betriebsausflüge möchte die Firma ein „familiäres Betriebsklima“ aufrechterhalten.

„Nachdem es sich im Betrieb um nur rund 50 Mitarbeiter handelt, ist die Anzahl überschaubar und man kennt sich untereinander“, so die kaufmännische Leiterin Christina Dießner. Man könne speziell auf die Bedürfnisse Einzelner eingehen und eine „positive Atmosphäre“ am Arbeitsplatz schaffen, ergänzt Simone Hildenbrand. Diese sei wichtig, um auch die Auszubildenden an die Firma zu binden. Denn inzwischen sei es „schwerer, tatsächlich engagierte Auszubildende“ zu finden, so Gündogan.

Die Übernahmequote nach der Ausbildung sei „grundsätzlich gut“, da die Firma „zukunftsorientiert ausbildet“. Aus diesem Grund legen die Ausbilder Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung, um eine „nachhaltige Fachkräftesicherung“ sowie eine „stabile Qualität im Handwerk“ zu sichern. Nur so könne man den zukünftigen Wegfall der Mitarbeiter, welche in den Ruhestand gehen, ausgleichen.