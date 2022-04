„Meine Restmüll-Eimer sind nicht mehr so voll“: Die Idee von „Hair help the Oceans“, mit Abfall etwas Gutes zu tun, kommt bei den Kunden von Friseurin Sylvia Heinlein sehr gut an. Die Inhaberin von Haarkonzept Sylvia Heinlein in Waiblingen macht seit Mitte Februar bei der Initiative mit, die menschliche Haare bei Friseuren in ganz Deutschland sammelt, um sie als Reinigungsmittel in verschmutzten Gewässern einzusetzen – zum Beispiel gegen ausgelaufenes Motoröl oder Benzin. Haare können