Waiblingen: Generalprobe für Sommernachtskino 2022 geglückt - so geht es weiter

Der Testlauf fürs Sommernachtskino 2022 in Waiblingen ist geglückt: Die 300 geladenen Besucher des Open-Air-Ehrenamtskinos und die Zaungäste hatten am Zellerplatz in Waiblingen den Dienstagabend bereits genossen, noch bevor auf der vor dem Nonnenkirchlein aufgebauten Großleinwand die ersten Bilder von „Der Flohmarkt von Madame Claire“ mit der französischen Film-Ikone Catherine Deneuve zu sehen waren. Schwätzen und sich miteinander vernetzen seien wichtige Bestandteile dieses Abends, betonte der Erste Bürgermeister Ian Schölzel, der die Besucher des ersten von zwei Abenden willkommen hieß, die 2020 und 2021 wegen Corona ausfielen.

Arbeitskreis „Waiblingen Engagiert“ organisiert das Ehrenamtskino in Waiblingen

Hans-Günter Aeckerle, Erster Vorsitzender des Arbeitskreises „Waiblingen Engagiert“, zeigte sich mit seiner Geschäftsführerin Heidrun Rilling-Mayer einig: Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, seien der eigentliche Kitt, der die Stadtgesellschaft zusammenhalte. Der Arbeitskreis verstehe sich als „Scharnier“ zwischen Ehrenamt, Gemeinderat und Stadtverwaltung, und das an zwei Abenden veranstaltete „Open-Air-Ehrenamtskino“ sei nur eine der vielen Gesten, neben der Ehrenamtsplakette, dem Vereinsmarkt Mitte Juli und der für Herbst eingeplanten Fachtagung Ehrenamt 2.0. Seit 2003 organisiere der Arbeitskreis gemeinsam mit dem Stadtmarketing, dem Traumpalast und der Stadtverwaltung das Ehrenamtskino an den beiden Abenden vor Eröffnung des Sommernachtskinos, ergänzte Rilling-Mayer. Für die Dienstagsvorstellung wurden 300 Besucher eingeladen, für Mittwoch noch einmal 500.

Für die Männer an der Grillstation bedeutete dies, dass sie alle Hände voll zu tun hatten, um vor der Vorstellung und in der Pause die Hungrigen zu versorgen, die sich vor ihnen aufreihten: Von Pommes über Würste bis hin zum Schnitzel reichte die Angebotspalette, die mit Kinoleckereien wie Popcorn, Nachos, Chips und Gummibärchen konkurrierte, die am Verkaufsstand des Traumpalastes angeboten wurden. Und während alle hinter den Verkaufstheken danach fieberten, viel zu tun zu bekommen, hofften Yannick Kling und Florian Rebmann, „arbeitslos“ zu bleiben: Sie waren für die Bereitschaft des Roten Kreuzes im Dienst.

Svenja Weber vom Stadtmarketing: Ihr persönlicher Favorit ist Karoline Herfurths Film „Wunderschön"

Das Fünf-Personen-Team um den Technischen Leiter für Projektion Robert Foitzik und Regionalleiter Stephan Laible hatte bereits einen langen Arbeitstag hinter sich, an dem der Aufbau des Freilichtkinos abgeschlossen wurde. Für sie stellte das Ehrenamtskino so etwas wie die Generalprobe für das Sommernachtskino dar, mit dem das zahlende Waiblinger Kinopublikum an den darauffolgenden sechs Abenden wieder verwöhnt wird – mit einem „unheimlich attraktiven Programmangebot“, betonte Svenja Weber vom Stadtmarketing, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Ihr persönlicher Favorit, gestand sie, sei die Samstagsvorstellung, Karoline Herfurths „Wunderschön“.

Svenja Webers Tipp für einen entspannten Filmgenuss: rechtzeitig vorbeischauen, denn für das Sommernachtskino gebe es keinen Kartenvorverkauf, sondern ausschließlich die Abendkasse. Und darüber hinaus sei die einmalige Atmosphäre der Location allein schon ein „Muss“ nicht nur für Cineasten, den Abend hier ausklingen zu lassen und in den Endspurt dieses besonderen Sommers zu starten.

Programm des Sommernachtskinos: