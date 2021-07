Wie das Evangelische Dekanat Waiblingen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, rufen die Evangelischen Kirche im Rheinland und die Evangelischen Kirche der Pfalz diesen Freitag zu einem öffentlichen Zeichen des Zusammenhalts und ein Bitten um Gottes Beistand auf. Dazu werden in allen Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche Württemberg am Freitag, 23. Juli, um 18 Uhr die Glocken läuten und auch Andachten abgehalten: In Waiblingen wird es um 18 Uhr eine Andacht im