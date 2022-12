Waiblingen: Grünt/Tierschutzpartei will kostenlose Parkhaus-Tickets abschaffen

Für einige Veranstaltungen der Stadt Waiblingen werden bislang kostenfreie Parkkarten für die eigentlich kostenpflichtigen städtischen Parkhäuser und Parkplätze ausgegeben. Das stört die Fraktion Grünt/Tierschutzpartei – weshalb sie die Abschaffung der Gratis-Tickets beantragte. Sie begründete dies mit dem gemeinsamen Ziel, dass Waiblingen bis 2035 klimaneutral werden soll. „Eine einseitige Förderung und Bevorzugung des Automobilverkehrs kann daher nicht zielführend sein“, heißt es im Antrag.

Stadträtin Julia Papadopoulos: „Wir wollen damit einfach ein Zeichen für die Verkehrswende setzen“

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Sport (WKS) sollte über den Vorschlag im Rahmen der Kleinanträge für den Haushalt 2023 abgestimmt werden. „Wir wollen damit einfach ein Zeichen für die Verkehrswende setzen“, betonte Stadträtin Julia Papadopoulos (Grünt/Tierschutzpartei) stellvertretend für ihre Fraktionskollegen. Wenn die Stadt ein gutes Vorbild abgebe, könne dies dazu führen, dass andere sich auch anpassen. Kosten entstehen bei dem Vorstoß der Fraktion nicht, vielmehr gibt es zusätzliche Einnahmen für die städtische Parkierungsgesellschaft.

Bei den Stadträten anderer Fraktionen stieß die Idee nicht auf Begeisterung. Wolfgang Bechtle (CDU/FW) gestand dem Antrag zwar einen gewissen Charme zu, sah aber einen Nachteil insbesondere für ältere Bürger. Volker Escher (FW/DFB) schloss sich dem an – und auch SPD-Stadtrat Ulrich Scheiner sprach sich dagegen aus. Auch nicht zustimmen konnte Monika Winkler (Alternative Liste), obwohl sie gestand, „hin- und hergerissen“ zu sein. Sie betonte, dass sie zwar ebenfalls für die Mobilitätswende sei, dass aber von dem Vorstoß auch viele Ehrenamtliche betroffen seien. Sie hat daher die Sorge, dass der Antrag am eigentlichen Ziel vorbeiführt und für Unmut sorgt.

Stadt Waiblingen will für Veranstaltungen ein guter Gastgeber sein

Die Stadtverwaltung verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass manche externen Veranstalter die Ausfahrkarten beim Veranstaltungsmanagement des Bürgerzentrums erwerben und an ihre Gäste weitergeben. Dass die Stadt bei der Parkierungsgesellschaft Gratis-Tickets kauft, kommt allerdings schon hin und wieder vor. Zum einen betrifft das Termine, bei denen die Stadt Gastgeber ist. Hier nennt die Verwaltung exemplarisch Tagungen des Städtetags Baden-Württemberg und Sitzungen der Kreistagsfraktionen des Rems-Murr-Kreises in Waiblingen. „Es ist uns ein Anliegen, für solche Veranstaltungen ein guter Gastgeber zu sein.“ Hier sei es auch nicht möglich, Teilnehmern von außerhalb die individuellen Kosten für die Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu ersetzen.

VVS-Ticket für jede Büze-Eintrittskarte

Kostenfreie Parkausfahrten gibt es auch für die Stadträte im Rahmen von Sitzungen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse sowie für Fraktionssitzungen. Auch Bürger erhalten bisweilen diese Karten, etwa jüngst in diesem Herbst bei der öffentlichen Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans 2033 (Step). Oberbürgermeister Sebastian Wolf verwies in Sachen Klimaschutz noch darauf, dass bei städtischen Kulturveranstaltungen im Bürgerzentrum Waiblingen mit jeder Eintrittskarte ein kostenloses Kombiticket des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) enthalten ist. Bei dem Thema Klimaneutralität sieht er deshalb keine großen Differenzen. „Über die Grundhaltung herrscht hier Einigkeit.“

Die überwiegende Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmte letztlich dafür, den Antrag der Fraktion Grünt/Tierschutzpartei abzulehnen. Dafür votierte nur Julia Papadopoulos. Heißt: Die Gratis-Parkkarten wird es weiter geben.