Als einwohnerstärkste Kommune im Rems-Murr-Kreis hat Waiblingen seit dieser Woche nun auch die meisten Personen zu vermelden, die aktuell wegen einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in Quarantäne leben. 85 waren es am Mittwoch – eine Woche zuvor noch 46 und am 14. Oktober noch 33. Angesichts des Anstiegs wird die Nachverfolgung von Infektionsketten immer schwieriger.

Über Corona-Fälle in Schulen und Kitas informiert das Rathaus im Sinne der Eltern und der Öffentlichkeit