Kurz nach 19 Uhr war am Mittwochabend (29.12.) ein 33-Jähriger mit seinem Hund in der Heinbuchenstraße Gassi gehen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 59 Jahre alter VW-Fahrer zu diesem Zeitpunkt die Hohenackerstraße und wollte nach links in die Heinbuchenstraße abbiegen.

Beim Abbiegen übersah der Autofahrer den Fußgänger, der die Heinbuchenstraße queren wollte. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der 33-Jährige leicht verletzt.

Der Fußgänger wurde vor Ort von Rettungskräften