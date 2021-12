Hat der evangelische Pfarrer von Hegnach mit seiner Kritik an der Corona-Politik den Bogen überspannt? „Pfarrer Elser arbeitet weiter, aber wir sind im Gespräch über seinen Dienstauftrag“, so der Sprecher der Württemberger Landeskirche, Dan Peter, am Dienstag gegenüber unserer Redaktion.

Vorausgegangen ist ein Beitrag auf Bernhard Elsers Youtube-Kanal mit Auszügen aus einer Volkstrauertagsrede, in der er an den Widerstand von evangelischen Christen gegen die Kollaboration der Kirche