Waiblingen-Hegnach und Hohenacker: Erste Mobilheime für Ukraine-Flüchtlinge sind da

Derzeit kommen monatlich rund 120 zusätzliche Geflüchtete aus der Ukraine in Waiblingen an. Mehrere Turnhallen wurden und werden bereits als Notunterkünfte belegt. Dort sind die Menschen dicht an dicht in Stockbetten untergebracht, praktisch ohne Privatsphäre. Etwas beherrschbarer erschien die Situation noch im Mai. Damals beschloss der Waiblinger Gemeinderat, Mobilheime anzuschaffen, die ursprünglich für Campingplätze konzipiert wurden. Die ersten der 20 Häuser wurden inzwischen von den beauftragten Firmen fertiggestellt und kürzlich auf den dafür vorgesehenen Grundstücken in Hegnach und Hohenacker angeliefert.

Ein Haus ist für vier Personen geeignet

Jeder der Modulbauten ist für die Unterbringung von vier Personen ausgelegt und mit eigenem Bad und Küche ausgestattet. Sie werden derzeit für den Bezug vorbereitet, Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom werden verlegt. „Wenn die Häuser bezugsfertig sind, können in den nächsten Wochen geflüchtete Menschen dort einziehen“, teilt die Stadt Waiblingen mit.

Derzeit leben rund 1500 Geflüchtete in Waiblingen. Neben den Hallen des Landkreises auf dem Gelände des Berufsschulzentrums und des Berufsbildungswerks BBW werden die Kleinturnhalle in Hohenacker und die Gemeindehalle in Neustadt mit Menschen aus der Ukraine belegt. Außerdem bereitet die Stadt den Bau einer Zeltstadt vor.

Die Anschaffung der Mobilheime geht auf eine Idee von Stadtrat Alfonso Fazio zurück. Nach unguten Erfahrungen mit den Containern war das Ziel, den temporären Bewohnern zwar keinen Luxus, aber immerhin etwas mehr Privatsphäre zu ermöglichen.