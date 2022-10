Waiblingen-Hohenacker: Gastronomie in jetziger Kreissparkassen-Filiale?

Die Tage der beiden leerstehenden Häuser am unteren Ende der Benningerstraße in Hohenacker sind gezählt. Die Abrissarbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen. Im Erdgeschoss des geplanten Neubaus wird die Kreissparkasse einziehen – die ihren bisherigen Standort im benachbarten Dienstleistungszentrum in der Neuen Mitte, zu dem auch der Netto-Markt und das Pflegeheim gehören, verlässt. Dort wiederum könnte Gastronomie einziehen.

Die Grundstücke mit den baufälligen oder zumindest sanierungsbedürftigen Gebäuden hat die Stadt Waiblingen an die Kreisbaugesellschaft verkauft. Im nunmehr dritten Bauabschnitt der Ortsmitte Hohenacker lässt sie 13 öffentlich geförderte Mietwohnungen sowie eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss mit rund 350 Quadratmetern bauen. Die Wohnungen sind Teil des Wohnungsbauprogramms des Rems-Murr-Kreises, der 500 zusätzliche „bezahlbare“ Wohnungen schaffen will. Sie werden unterschiedliche Größen haben: von der Ein-bis zur Vier-Zimmer-Wohnung.

Neubau soll im Frühjahr 2024 fertig werden

Mit dem Neubau hofft die Kreisbau, im Januar 2023 beginnen zu können. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von etwa 15 Monaten. Als Mieterin für das Erdgeschoss steht die Kreissparkasse Waiblingen quasi schon fest. „Wir setzen auch weiterhin auf den Standort in Hohenacker“, lässt sie auf Anfrage der Redaktion mitteilen. „Daher ist geplant, in der Benningerstraße in Hohenacker Gewerbeflächen anzumieten.“

Das Gebäude wird im KfW-55-Standard errichtet. Die Wärmeversorgung soll über das Blockheizkraftwerk im Dienstleistungszentrum erfolgen. Aufs Dach kommt eine Photovoltaikanlage.

Was das Parken anbelangt, haben Kreisbau und Stadt Waiblingen sich geeinigt, dass die notwendigen Stellplätze über das Kontingent am Dienstleistungszentrum nachgewiesen werden. Sprich: Es werden keine neuen Parkplätze geschaffen. Das im Jahr 2010 eingeweihte Dienstleistungszentrum gehört ebenfalls der Kreisbaugruppe. Dort befindet sich der Netto-Discounter, (noch) die Kreissparkasse Waiblingen, eine Pflegeeinrichtung der Diakonie Stetten, ein Friseursalon, der Polizeiposten Hohenacker und ein Eiscafé.

Mehr „bezahlbarer“ Wohnraum als gemeinsames Ziel

Ursprünglich eröffnete der Supermarkt als „Treff 3000“. Die Kette wurde im Jahr 2018 von Netto übernommen.

Wenn also voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2024 die Kreissparkasse auf die andere Seite der Benningerstraße umzieht, wird die jetzige Filiale, zu der auch ein mit Personal besetztes Beratungscenter gehört, umziehen. Die verblassten Logos am Gebäude Benningerstraße 2 zeugen noch davon, dass sich hier auch früher schon die örtliche Sparkassen-Filiale befand. Für die frei werdenden Räume im Erdgeschoss des Dienstleistungszentrums ist nach Informationen unserer Redaktion eine Gastronomie-Nutzung vorgesehen.

„Mit dem Bauvorhaben in Hohenacker unterstützen Landkreis und Kreisbau die Stadt Waiblingen mit bezahlbaren Mietwohnungen direkt im Ortszentrum“, teilt die Pressestelle des Landratsamts mit. Mehr Wohnraum zu schaffen, ist erklärtermaßen ein gemeinsames Ziel der Kreisbaugesellschaft Rems-Murr und der Stadt Waiblingen.