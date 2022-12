Waiblingen: Innenstadt-Händler nach Weihnachten zwischen Zufriedenheit und Frust

Last-Minute-Einkäufe gab es auch vor diesem Weihnachten wieder: Waiblinger, die am Nachmittag vor dem Heiligen Abend noch schnell einen Bräter oder einen Christbaumständer besorgen wollten, wurden in der Innenstadt fündig. Händler ziehen beim für den Umsatz wichtigen Weihnachtsgeschäft eine gemischte Bilanz: Einige erlebten es als gedämpft, den Krisen-Umständen entsprechend aber noch okay. Bei Spielwaren machte sich der Geselligkeitsaspekt positiv bemerkbar. Und beim Schmuck spürte die Goldschmiedin dann doch, dass den Kunden das Geld nicht mehr so locker sitzt.

Bei Wiedmann ist man zufrieden

Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft ist Matthias Wiedmann. Der Inhaber mehrerer Spielwarengeschäfte im Kreis und der Region hat beobachtet, dass gemeinsames Spielen im Vordergrund stand - Karten-, Brett- und Gesellschaftsspiele wurden gern als Weihnachtsgeschenk gekauft.

Wiedmann glaubt, dass nach den Corona-Weihnachten in den Vorjahren der Wunsch besonders ausgeprägt ist, wieder etwas gemeinsam zu unternehmen - was man auch bei den Weihnachtsmärkten sehen könne. Und das habe sich auch im Spielwarenladen gezeigt. Trotz der „Sondersituation“ in Waiblingen, dass die Filiale in diesem Jahr vom Marktplatz in die Lange Straße umgezogen ist, habe es auch hier gut geklappt.

Goldschmiede Weinbrecht: "Weihnachtsgeschäft nicht der Rede wert"

Ganz anders sieht es bei Daniela Weinbrecht aus. In ihrer Goldschmiede, ebenfalls in der Langen Straße und nur zwei Häuser weiter, war das Weihnachtsgeschäft „nicht der Rede wert“. Es sei ein ganz normaler Monat gewesen.

Auch an den Abenden in den zwei Wochen vor Weihnachten, an denen früher noch einige Kunden bei ihr Geschenke erstanden hatten, war es für Weinbrecht 2022 „erschreckend“ ruhig. Ihr Laden blieb weitgehend leer. Zwar sei auch in der Corona-Zeit der Weihnachtsumsatz „nicht der Brüller“ gewesen, so Daniela Weinbrecht. Doch da lag es nach ihrer Einschätzung nicht am Finanziellen.

Nun aber liegen Monate der kriegsbedingten Energie-Krise und Inflation hinter und unsichere Monate vor uns: „Dieses Jahr habe ich gemerkt, dass es den Leuten ans Geld geht“, so die Gold- und Silberschmiedemeisterin. „Schmuck ist halt nicht zwingend notwendig.“ Die Strom- und Heizkostenabschläge schon.

2023 ist für Daniela Weinbrecht deswegen mit viel Unsicherheit verbunden. Sie lasse sich aber „überraschen“: „Ich mag nicht schwarzmalen.“ Viel hängt von der weiteren Entwicklung der Krise(n) ab. „Es wird immer Leute geben, die sich eine Rolex unter den Weihnachtsbaum legen, aber das ist nicht meine Klientel.“

Weinbrechts Sortiment richtet sich eher an die „Mittelschicht“, sagt sie.

„Dämpfer“ im Vergleich zu vor Corona

Von einem „Dämpfer“ im Vergleich zu den Vor-Corona-Weihnachtswochen spricht Max Pfund, Inhaber des Haushaltswarengeschäfts Villinger-Zeller. Unter den derzeitigen Umständen sei das Geschäft okay gelaufen. Von anderen Händlern habe er Ähnliches gehört, so Pfund, der auch dem Verein Innenstadtmarketing vorsitzt. Noch am 24. Dezember wollten Kunden bei ihm im Laden einen Geflügelbräter für das Festessen oder einen Christbaumständer erstehen. Pfund konnte helfen.

Es sei trotz allem auch ein „schönes Weihnachtsgeschäft“ gewesen, mit „extrem angenehmer Kundschaft“. Vor Silvester gehen nun Fondues oder Raclette-Sets weg, manche lösen auch schon ihre Weihnachtsgutscheine ein.

„Für uns ist die Zeit zwischen den Jahren immer ganz angenehm“, sagt Max Pfund. „Die Leute sind entspannter. Es kommen ganze Familien vorbei, da kann man auch mal mit nur einem Besuch eine Entscheidung über neues Geschirr treffen.“ Am 31. Dezember hat Villinger-Zeller bis 13 Uhr geöffnet.

Auch wenn nicht alle Händler mit dem Weihnachtsumsatz zufrieden sein können, sind die allerschlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten. Ein wenig geholfen hat wohl auch der Waiblinger Weihnachtsmarkt, der erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen stattgefunden hatte. Man habe sehen können, „welch positiven Effekt ein Weihnachtsmarkt auf die Innenstadt hat, weil er Menschen in die Stadt bringt“, sagt der Waiblinger Wirtschaftsförderer Marc Funk.