Waiblingen: Internationale Opernwerkstatt 2023 steht unter dem Motto „Mozart +“

Die vierte Internationale Opernwerkstatt Waiblingen mit Melanie Diener und Thomas Hampson wird in von 19. bis 25. November 2023 stattfinden. Wer dabei sein will, kann sich schon jetzt Tickets zu den öffentlichen Proben und zum krönenden Abschlusskonzert sichern. Die Stadt Waiblingen lädt gemeinsam mit Thomas Hampson und Melanie Diener junge Sängerinnen und Sänger nach Waiblingen ein, um eine Woche lang mit den beiden Mentoren zusammenzuarbeiten und sich sowohl bei Auftritten in der Altstadt, als auch beim großen Abschlusskonzert im Bürgerzentrum am 25. November zu präsentieren.

Opera for Peace zweites Mal in Opernwerkstatt Waiblingen

Nach der Premiere im zurückliegenden Jahr begleitet auch dieses Mal die 2019 als „Innovatives Orchester“ ausgezeichnete Württembergische Philharmonie Reutlingen die jungen Talente und die beiden Opernstars. Zum zweiten Mal darf Waiblingen den ehemaligen Leiter des „Lindemann Young Artists Development Program“ an der Metropolitan Opera (New York), den gefragten Pianisten und den aktuellen Chefcoach und Musikdirektor des Stuttgarter Opernstudios, Vlad Iftinca, als Gastdirigent begrüßen.

Das weltweit aktive Netzwerk „Opera for Peace“, das Künstlerinnen und Künstler jeder Herkunft unterstützt und in der globalisierten Welt für eine inklusive und kreative Zukunft arbeitet, beteiligt sich zum zweiten Mal an der Opernwerkstatt und bringt erneut Nachwuchstalente nach Waiblingen.

Die diesjährige Opernwerkstatt steht unter dem Motto „Mozart +“: Außer Wolfgang Amadeus Mozarts vielfältigen Opern werden weitere bekannte Arien und Ensembles der facettenreichen Opernwelt erarbeitet. Das Publikum erhält auch dieses Jahr die Möglichkeit, an dem Projekt hautnah teilzunehmen: Alle sind eingeladen, die beiden Opernstars und die Nachwuchstalente bei den Werkstattarbeiten zuzuhören, einen Blick hinter die Kulissen der Opernwelt zu werfen und beim krönenden Abschlusskonzert mit allen Beteiligten Mozart zu feiern.

Öffentliche Workshops online und vor Ort

Die öffentlichen Werkstatttage (21. und 22. November) werden wie gewohnt auf der Homepage der Internationalen Opernwerkstatt Waiblingen zusätzlich auch live übertragen. Termine für die öffentlichen Werkstattbesuche sind Dienstag (21. November) und Mittwoch (22. November), jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Vorverkauf hat begonnen

Tageskarten sind zum Einheitspreis von 10 Euro für den Tag erhältlich. Termin für das Abschlusskonzert ist am Samstag, 25. November, um 20 Uhr. Karten sind zum Einheitspreis von 38 Euro (ermäßigt 33 Euro) zu haben.

Alle Karten sind VVS-Kombi-Tickets. Die Karte berechtigt für die Fahrt zur Veranstaltungsstätte mit VVS-Verkehrsmitteln (2. Kl.) drei Stunden vor Verkaufsbeginn und zur Rückfahrt bis 5 Uhr des Folgetages.

Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, Telefon 07151 5001-8321, und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de, www.eventim.de.